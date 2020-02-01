В результате распространения коронавируса nCoV-2019 с территории Китая, количество заразившихся превысило отметку 11 тысяч. За сутки от нового типа коронавируса умерли около 50 людей.

Об этом сообщает британский The Guardian.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 случая. Таким образом, количество инфицированных увеличилось до 11 791.

1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

От вируса умерли 46 человек.

Большинство смертей (45) приходится на провинцию Хубэй, где расположен город Ухань, эпицентр распространения коронавируса. Еще один человек погиб в городе центрального подчинения – Чунцине.

В связи с этим США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно были в Китае. Запрет коснется даже американских граждан. Прежде чем вернуться в свои дома, им предстоит 14-дневный карантин.

Три крупные авиакомпании Штатов также заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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