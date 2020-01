Коронавирус в Китае: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

“Главная причина (объявления чрезвычайного положения — ред.) — не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность — что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения”, — сказал глава организации Тедрос Аданом Гебреесус.

По его словам, все 170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, только в четырех других странах (Япония, Германия, США и Вьетнам) зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку — в основном это связано с путешествующими из Уханя.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020