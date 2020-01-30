Коронавирус в Китае: ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.
“Главная причина (объявления чрезвычайного положения — ред.) — не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность — что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения”, — сказал глава организации Тедрос Аданом Гебреесус.
По его словам, все 170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, только в четырех других странах (Япония, Германия, США и Вьетнам) зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку — в основном это связано с путешествующими из Уханя.
LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9
— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодня в мире подтверждены 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 — в Китае.
В то же время Гебреесус отметил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.
Также ВОЗ предлагает временно называть китайский коронавирус “острым респираторным заболеванием 2019-nCoV”.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 170 человек. В Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания. Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.
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