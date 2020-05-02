Об этом сказано на международном портале данных Worldometers.
Установлено, что на утро 2 мая в мире зарегистрировано 3 401 310 случаев заражения COVID-19. Кроме того, от вируса умерли 239 614 пациентов и выздоровели 1 081 705.
Наибольшее количество случаев выявлено в США – 36 007. Умерло от коронавируса1897 человек за последние сутки и 65 753 – за время эпидемии.
По количеству заболевших за сутки на второе место вышла Россия, где за прошедшие сутки выявили 7 933 новых случая.
- В Украине по состоянию на утро 2 мая зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтвердили 550 новых случаев.