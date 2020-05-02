За прошедшие сутки в США зарегистрировано 36 тысяч новых случаев заражения COVID-19, на втором месте РФ, где зарегистрировано около 8 тысяч.

Об этом сказано на международном портале данных Worldometers.

Установлено, что на утро 2 мая в мире зарегистрировано 3 401 310 случаев заражения COVID-19. Кроме того, от вируса умерли 239 614 пациентов и выздоровели 1 081 705.

Наибольшее количество случаев выявлено в США – 36 007. Умерло от коронавируса1897 человек за последние сутки и 65 753 – за время эпидемии.

По количеству заболевших за сутки на второе место вышла Россия, где за прошедшие сутки выявили 7 933 новых случая.