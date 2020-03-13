В Министерстве охраны здоровья Украины призывают при появлении симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к семейному врачу.

Соответствующая инструкция опубликована на Facebook-странице ведомства.

“В случае возникновения респираторных заболеваний сразу обращайтесь к семейному врачу для определения точного диагноза”, – отмечают в МОЗ.

В министерстве уточнили, что симптомы коронавируса COVID-19 и большинства респираторных заболеваний похожи. Таким образом, определить природу заболевания сможет помочь семейный врач.

К нему нужно немедленно обратиться (позвонить по телефону!), если возникли следующие симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, а также если вы в течение последних 14 дней посещали страну, в которой наблюдается вспышка коронавируса.

Семейному врачу нужно будет сообщить историю своих путешествий.