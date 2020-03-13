Соответствующая инструкция опубликована на Facebook-странице ведомства.
“В случае возникновения респираторных заболеваний сразу обращайтесь к семейному врачу для определения точного диагноза”, – отмечают в МОЗ.
В министерстве уточнили, что симптомы коронавируса COVID-19 и большинства респираторных заболеваний похожи. Таким образом, определить природу заболевания сможет помочь семейный врач.
К нему нужно немедленно обратиться (позвонить по телефону!), если возникли следующие симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, а также если вы в течение последних 14 дней посещали страну, в которой наблюдается вспышка коронавируса.
Семейному врачу нужно будет сообщить историю своих путешествий.
- Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.
- Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.
- В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в зоне наибольшего риска из-за вспышки коронавируса COVID-19 находятся пожилые люди в возрасте 80 лет и более.