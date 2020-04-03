Об этом в интервью “Голосу Америки” рассказала украинка Ирина Кит, работающая медсестрой в Нью-Йорке.

Сейчас, перед тем как приступить к работе, американские медики надевают респираторы, защитный щит для глаз, перчатки и желтый одноразовый халат, который завязывается.

Ранее медикам порой приходилось надевать на себя мусорные пакеты, чтобы хоть как-то защититься.

В клинике, где так делали, один медбрат в итоге заразился коронавирусом и умер.

“Я видела, что в Италии или даже в Украине у врачей есть комбинезоны. Это так круто! У нас такого нет. Нам выдают одну маску на день – и это еще при условии, что найдешь подходящий размер. У меня маленькое лицо, и редко можно найти подходящие маски, есть только обычные. Мне приходится бегать и умолять, чтобы мне ее где-то нашли”, – рассказала медсестра.

Но такая “амуниция” не дает возможности эффективно работать, поскольку два часа спустя не хватает воздуха из-за респиратора, который к тому же оставляет на лице следы с синяками.

Чтобы лишний раз не приближаться к больным коронавирусом, врачи иногда разговаривают с ними по громкой связи мобильного телефона. Но у медсестер, которым нужно измерять температуру пациентов, такой возможности нет.