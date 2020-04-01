В связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Нью-Йорк превратил травянистый луг в Центральном парке в импровизированную больницу и приветствовал военный корабль госпиталя”, – сказано в сообщении.

Как правило, на территории Центрального парка проходили пикники. Сейчас там создан временный госпиталь на 68 коек, предназначенный для больных атипичной пневмонией.

Еще тысяча больных коек есть на борту плавающего госпиталя (USNS Comfort), который уже причалил в городскую гавань.

Еще один импровизированный госпиталь на тысячу коек разместили в Манхэттенском конференц-центре Javits.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил о том, что намерен построить более тысячи временных больниц для пациентов в каждом из пяти районов Нью-Йорка, а также в близлежащих округах: Уэстчестер, Рокленд, Нассау и Саффолк.

Благодаря таким шагам Нью-Йорк рассчитывает подготовиться к ожидаемому пику смертности спустя две-три недели.

Число новых случаев госпитализации удваивается каждые шесть дней. Это медленнее, чем на прошлой неделе, когда новые случаи заражений удваивались каждые 2 – 3 дня.

Христианская организация по оказанию гуманитарной помощи Samaritan’s Purse установила палатки для госпитализированных в Центральном парке.

Мэр Нью-Йорка заявил, что палаточный госпиталь, как ожидается, начнет функционировать к вторнику.

Город получил 2500 систем искусственной вентиляции легких, обещанных федеральным правительством.

Теперь власти распределяют ИВЛ вместе с индивидуальными средствами защиты, включая около 9 миллионов защитных масок, больше 1,5 миллиона хирургических перчаток и около полумиллиона масок №95.

Тем временем в городе только с начала этой недели начали контролировать выполнение гражданами мер по социальному дистанцированию. Тем, кто нарушает правила карантина, грозят штрафы от 250 до 500 долларов. Штрафовать будут тех, кто собирается в группах больше 10 человек, тех, кто не будут соблюдать дистанцию и так далее.

В полиция Нью-Йорка считают, что среди их сотрудников около 900 человек быть инфицированы коронавирусом.