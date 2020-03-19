На территории китайской провинции Хубэй за последние сутки, 18 марта, не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает AFP News.

За последние сутки из больниц китайской провинции Хубэй, первого эпицентра распространения коронавируса, выписали 795 вылечившихся пациентов.

Зарегистрировано восемь новых смертей.

При этом, смертельных случаев за пределами провинции не было.

В других провинциях и автономных районах Китая подтвердили 34 новых случая заражения.

Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.