Об этом сообщает AFP News.
За последние сутки из больниц китайской провинции Хубэй, первого эпицентра распространения коронавируса, выписали 795 вылечившихся пациентов.
Зарегистрировано восемь новых смертей.
При этом, смертельных случаев за пределами провинции не было.
В других провинциях и автономных районах Китая подтвердили 34 новых случая заражения.
Напомним, 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- Среди заболевших — народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов. У него которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции. Нардеп мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов. Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.