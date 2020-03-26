Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообещал возобновить работу закрытой фабрики в Нью-Йорке, чтобы начать там производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

“Завод Giga в Нью-Йорке откроется для производства вентиляторов как можно быстрее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка”,- написал Маск.

Завод корпорации приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса.

В США уже зарегистрировано более 55 000 случаев заболевания коронавирусом и около 800 смертей. Примерно половина всех случаев в штате Нью-Йорк.