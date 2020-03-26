Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
“Завод Giga в Нью-Йорке откроется для производства вентиляторов как можно быстрее с учетом человеческого фактора. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь гражданам Нью-Йорка”,- написал Маск.
Завод корпорации приостановил свое производство в понедельник, чтобы защитить работников от распространения коронавируса.
В США уже зарегистрировано более 55 000 случаев заболевания коронавирусом и около 800 смертей. Примерно половина всех случаев в штате Нью-Йорк.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.