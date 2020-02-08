Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Под карантином имеется в виду изоляция на 14 дней в специальных учреждениях.
“Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения”, – сообщили в Минздраве.
В первую очередь, это коснется пассажиров, прибывших из китайской провинции Хубэй, которую называют эпицентром распространения заболевания.
В Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
При условии, что медики обнаружат у кого-то из прибывших симптомы заражения коронавирусом, будет сделан специальный тест, а через 5 – 7 часов будет известен его результат.
Также в Минздраве отметили, что купить тест-систему для определения возможного заражения коронавирусом – невозможно.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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