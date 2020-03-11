В связи с введением карантина из-за коронавируса на конкретной территории, при въезде возможно проведение санитарного осмотра вещей, багажа, грузов и транспортных средств.

Об этом идет речь в авторской колонке юриста компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислава Сачка.

Ограничения в связи с карантином из-за коронавируса вводятся местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Инициатором должен быть главный государственный санитарный врач, если вследствие вспышки коронавируса сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация, которая грозит распространением инфекционных заболеваний.

Такая норма предусмотрена статьей 32 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”.

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в условиях карантина имеют право устанавливать особого режима въезда на территорию карантина и выезда с нее граждан и транспортных средств. В случае необходимости, проверять также могут вещи, багаж, транспортные средства и грузы.