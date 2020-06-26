В Украине по состоянию на 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 135 детей и 74 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области – 209, Ровенской области – 116 и городе Киеве – 113.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1788 (1111 выздоровели)

Волынская обл. – 2096 (681 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1081 (903 выздоровели)

Донецкая обл. – 412 (159 выздоровели)

Житомирская обл. – 1366 (719 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2547 (917 выздоровели)

Запорожская обл. – 561 (405 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2217 (1091 выздоровел)

м. Киев – 4726 (1489 выздоровели)

Киевская обл. – 2419 (1236 выздоровели)

Кировоградская обл. – 640 (525 выздоровели)

Луганская обл. – 76 (55 выздоровели)

Львовская обл. – 4836 (725 выздоровели)

Николаевская обл. – 384 (278 выздоровели)

Одесская обл. – 1529 (637 выздоровели)

Полтавская обл. – 304 (268 выздоровели)

Ровенская обл. – 3364 (1682 выздоровели)

Сумская обл. – 284 (203 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1857 (1109 выздоровели)

Харьковская обл. – 1993 (1021 выздоровел)

Херсонская обл. – 190 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 724 (526 выздоровели)

Черкасская обл. – 627 (439 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4582 (1800 выздоровели)

Черниговская обл. – 514 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 3071 детей и 6420 медиков. В госпитализации нуждались 11 015 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 378 пациентов.

По состоянию на 26.06 занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 620 624, методом ИФА – 176 965.