Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 135 детей и 74 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области – 209, Ровенской области – 116 и городе Киеве – 113.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1788 (1111 выздоровели)
  • Волынская обл. – 2096 (681 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 1081 (903 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 412 (159 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 1366 (719 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 2547 (917 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 561 (405 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 2217 (1091 выздоровел)
  • м. Киев – 4726 (1489 выздоровели)
  • Киевская обл. – 2419 (1236 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 640 (525 выздоровели)
  • Луганская обл. – 76 (55 выздоровели)
  • Львовская обл. – 4836 (725 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 384 (278 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1529 (637 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 304 (268 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 3364 (1682 выздоровели)
  • Сумская обл. – 284 (203 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1857 (1109 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1993 (1021 выздоровел)
  • Херсонская обл. – 190 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 724 (526 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 627 (439 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 4582 (1800 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 514 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 3071 детей и 6420 медиков. В госпитализации нуждались 11 015 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 378 пациентов.

По состоянию на 26.06 занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 620 624, методом ИФА – 176 965.