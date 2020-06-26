Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 135 детей и 74 медработника.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области – 209, Ровенской области – 116 и городе Киеве – 113.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1788 (1111 выздоровели)
- Волынская обл. – 2096 (681 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1081 (903 выздоровели)
- Донецкая обл. – 412 (159 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1366 (719 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 2547 (917 выздоровели)
- Запорожская обл. – 561 (405 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2217 (1091 выздоровел)
- м. Киев – 4726 (1489 выздоровели)
- Киевская обл. – 2419 (1236 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 640 (525 выздоровели)
- Луганская обл. – 76 (55 выздоровели)
- Львовская обл. – 4836 (725 выздоровели)
- Николаевская обл. – 384 (278 выздоровели)
- Одесская обл. – 1529 (637 выздоровели)
- Полтавская обл. – 304 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3364 (1682 выздоровели)
- Сумская обл. – 284 (203 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1857 (1109 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1993 (1021 выздоровел)
- Херсонская обл. – 190 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 724 (526 выздоровели)
- Черкасская обл. – 627 (439 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4582 (1800 выздоровели)
- Черниговская обл. – 514 (145 выздоровели).
В общем заболевания подтверждено в 3071 детей и 6420 медиков. В госпитализации нуждались 11 015 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 378 пациентов.
По состоянию на 26.06 занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 620 624, методом ИФА – 176 965.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- МОЗ внесло дексаметазон в протокол лечения COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.