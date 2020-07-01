В Украине уже несколько дней подряд наблюдается снижение суточного количества новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки (по состоянию на 1 июля) заболели 664 человека: из них 32 ребенка и 44 медика.

Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (143), Закарпатской области (72), Ровенской области (72), Киеве (101).

При этом новых случаев не выявили: в Запорожской, Сумской и Луганской областях.

По сравнению с прошлой неделей, когда антирекорды фиксировали чуть ли не каждый день, на текущей несколько дней наблюдается уменьшение случаев COVID-19 (по состоянию на 30 июня было 706 случаев, днем ранее 646).

За сутки скончались еще 14 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1173 человека. При этом выздоровели за сутки еще 433 пациента. С начала вспышки преодолели коронавирус 19 тысяч 548 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 44 тыс. 998 человек: среди них 3270 детей и 6765 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1876 случаев; 29 человек скончались, 1220 выздоровели;

• Волынская область – 2427 случаев; 62 человека скончались, 717 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1090 случаев; 23 пациента скончались, 926 выздоровели;

• Донецкая область – 484 случая; из них 9 летальных; 166 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 1408 случаев; 29 человек скончались, 831 выздоровел;

• Закарпатская область – 2961 случай; из них 95 летальных; 953 пациента выздоровели;

• Запорожская область – 572 случая; 17 человек скончались, 425 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 2438 случаев; 101 человек скончался, 1098 выздоровели;

• город Киев – 5138 случаев; 108 человек скончались, 1598 выздоровели;

• Киевская область – 2610 случаев; из них 50 летальных; 1356 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 647 случаев; 31 человек скончался, 541 выздоровел;

• Луганская область – 80 случаев; 59 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 5578 случаев; 146 человек скончались, 800 выздоровели;

• Николаевская область – 447 случаев; из них 10 летальных; 283 пациента выздоровели;

• Одесская область – 1712 случаев; 24 пациента скончались, 737 выздоровели;

• Полтавская область – 319 случаев; из них 13 летальных; 270 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 3784 случая; 70 человек скончались, 1815 выздоровели;

• Сумская область – 297 случаев; из них 5 летальных; 230 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1930 случаев; 29 человек скончались, 1160 выздоровели;

• Харьковская область – 2169 случаев; 83 человека скончались, 1104 выздоровели;

• Херсонская область – 193 случая; из них 3 летальных; 176 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 805 случаев; 18 человек скончались, 548 выздоровели;

• Черкасская область – 645 случаев; 25 человек скончались, 474 выздоровели;

• Черновицкая область – 4850 случаев; 183 пациента скончались, 1916 выздоровели;

• Черниговская область – 538 случаев; из них 10 летальных; 145 пациентов выздоровели.

Количество активных больных по состоянию на 1 июля составило 24 тыс. 277 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4848 человек, из них 97 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала вспышки в Украине в госпитализации нуждались 12 тыс. 13 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 396 пациентов.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 666 тыс. 147 образцов методом ПЦР и 214 тыс. 887 – методом ИФА (на антитела к COVID-19).