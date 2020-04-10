В Украине по состоянию на 10 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 достигло отметки в 2203, из которых 69 летальных. Как и ранее, ни одного случая инфицирования не зафиксировано в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 119 случаев заражения; 1 пациент выздоровел; 255 подозрений;

• Волынская область – 41 случай; 2 пациента скончались, 1 выздоровел; 309 подозрений;

• Днепропетровская область – 52 случая коронавируса; 4 пациента выздоровели; 181 подозрение;

• Донецкая область – 11 случаев, из которых 1 летальный; 1 пациент выздоровел; 109 подозрений;

• Житомирская область – 41 случай, из них 3 летальных; 183 подозрения;

• Закарпатская область – 56 случаев; 3 человека скончались, 1 выздоровел; 125 подозрений;

• Запорожская область – 54 случая COVID-19; скончался 1 пациент, 7 выздоровели; 164 подозрения;

• Ивано-Франковская область – 254 случая; 17 пациентов скончались, 12 выздоровели; 931 подозрение;

• город Киев – 348 случаев COVID-19; 6 пациентов скончались; 1881 подозрение;

• Киевская область – 140 случаев; 5 пациентов скончались, 6 выздоровели; 720 подозрений;

• Кировоградская область – 82 случая, из которых 5 летальных; 221 подозрение;

• Львовская область – 82 случая; 3 человека скончались, 3 выздоровели; 791 подозрение;

• Луганская область – 3 случая коронавируса; 17 подозрений;

• Одесская область – 46 случаев заражения; 515 подозрений;

• Полтавская область – 20 случаев коронавируса; 144 подозрения;

• Ровенская область – 85 случаев, из которых 6 летальных; 3 пациента выздоровели; 371 подозрение;

• Сумская область – 63 случая; 2 пациента скончались, 1 выздоровел; 189 подозрений;

• Тернопольская область – 196 случаев, из которых 5 летальных; 418 подозрений;

• Харьковская область – 6 случаев COVID-19; 46 подозрений;

• Херсонская область – 27 случаев, из которых 1 летальный; 104 подозрения;

• Хмельницкая область – 16 случаев; 75 подозрений;

• Черкасская область – 86 случаев заражения, из которых 1 летальный; 295 подозрений;

• Черновицкая область – 366 случаев; 7 человек скончались, 21 выздоровел; 595 подозрений;

• Черниговская область – 9 случаев, из которых 1 летальный; 22 подозрения.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80 % умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких.

В общем 61 человек уже выздоровела – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как рассказал сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, среди 311 новых случаев заражения коронавирус диагностировали у 13 детей. В общей сложности уже заболели 145 детей.

За прошедшие сутки были госпитализированы 75 человек, из них двое детей. В общей сложности в больницах находятся 923 человека, из них 42 ребенка.

“В целом 43 человека с диагнозом “коронавирусная болезнь” сейчас нуждаются в реанимационных мерах”, – отметил Ляшко.

По его словам, прирост количества случаев коронавируса за прошедшие сутки составил 32 %. Ляшко заверил, что это соответствует прогнозам МОЗ Украины.

Показатель летальности от COVID-19 в Украине на сегодняшний день сохраняется на уровне 3,1% (во всем мире в среднем он составляет 6,0 %).