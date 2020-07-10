В Украине по состоянию на 10 июля подтверждено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 выздоровели, 1345 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 819 человек: из них 67 детей и 65 медиков.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской области – 89, Ровенской области – 76, Одесской области – 68.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2060 случаев; из них 34 летальных; 1485 пациентов выздоровели;

– 2060 случаев; из них 34 летальных; 1485 пациентов выздоровели; Волынская область – 2932 случая; 71 человек умер, 1406 выздоровели;

– 2932 случая; 71 человек умер, 1406 выздоровели; Днепропетровская область – 1137 случаев; 23 человека умерли, 1015 выздоровели;

– 1137 случаев; 23 человека умерли, 1015 выздоровели; Донецкая область- 751 случай; из них 10 летальных; 235 пациентов выздоровели;

751 случай; из них 10 летальных; 235 пациентов выздоровели; Житомирская область – 1512 случаев; 33 человека погибли, 1106 выздоровели;

– 1512 случаев; 33 человека погибли, 1106 выздоровели; Закарпатская область – 3734 случая; 132 человека умерла, 1179 выздоровели;

– 3734 случая; 132 человека умерла, 1179 выздоровели; Запорожская область – 610 случаев; из них 19 летальных; 493 пациентов выздоровели;

– 610 случаев; из них 19 летальных; 493 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 2915 случаев; 107 человек умерли, 1228 выздоровели;

– 2915 случаев; 107 человек умерли, 1228 выздоровели; город Киев – 5990 случаев; 122 человека погибли, 2033 выздоровели;

– 5990 случаев; 122 человека погибли, 2033 выздоровели; Киевская область – 2940 случаев; 55 человек погибли, 1720 выздоровели;

– 2940 случаев; 55 человек погибли, 1720 выздоровели; Кировоградская область – 670 случаев; из них 33 летальных; 582 пациенты выздоровели;

– 670 случаев; из них 33 летальных; 582 пациенты выздоровели; Луганская область – 90 случаев; 73 пациенты выздоровели;

– 90 случаев; 73 пациенты выздоровели; Львовская область – 6763 случая; 178 человек умерли, 1003 выздоровели;

– 6763 случая; 178 человек умерли, 1003 выздоровели; Николаевская область – 467 случаев; из них 11 летальных; 356 пациентов выздоровели;

– 467 случаев; из них 11 летальных; 356 пациентов выздоровели; Одесская область – 2108 случаев; 27 человек погибли, 903 выздоровели;

– 2108 случаев; 27 человек погибли, 903 выздоровели; Полтавская область – 330 случаев; из них 13 летальных; 290 пациентов выздоровели;

– 330 случаев; из них 13 летальных; 290 пациентов выздоровели; Ровенская область – 4454 случая; 79 человек погибли, 2501 выздоровела;

– 4454 случая; 79 человек погибли, 2501 выздоровела; Сумская область – 332 случая; из них 5 летальных; 275 пациентов выздоровели;

– 332 случая; из них 5 летальных; 275 пациентов выздоровели; Тернопольская область – 2174 случая; 32 человека погибли, 1353 выздоровели;

– 2174 случая; 32 человека погибли, 1353 выздоровели; Харьковская область – 2577 случаев; 102 человека погибли, 1321 выздоровела;

– 2577 случаев; 102 человека погибли, 1321 выздоровела; Херсонская область – 203 случая; из них 3 летальных; 184 пациенты выздоровели;

– 203 случая; из них 3 летальных; 184 пациенты выздоровели; Хмельницкая область – 881 случай; 20 человек погибли, 638 выздоровели;

– 881 случай; 20 человек погибли, 638 выздоровели; Черкасская область – 725 случаев; из них 28 летальных; 578 пациентов выздоровели;

– 725 случаев; из них 28 летальных; 578 пациентов выздоровели; Черновицкая область – 5096 случаев; 194 человека погибли, 2582 выздоровели;

– 5096 случаев; 194 человека погибли, 2582 выздоровели; Черниговская область– 592 случая; из них 14 летальных; 261 пациент выздоровел.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 10 июля составляет 25 898. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 879 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 426 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели.

38 164 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13 134 образцы методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 773 831 образец и ИФА 330 498 образцов.