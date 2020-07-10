Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 819 человек: из них 67 детей и 65 медиков.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской области – 89, Ровенской области – 76, Одесской области – 68.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область– 2060 случаев; из них 34 летальных; 1485 пациентов выздоровели;
- Волынская область– 2932 случая; 71 человек умер, 1406 выздоровели;
- Днепропетровская область– 1137 случаев; 23 человека умерли, 1015 выздоровели;
- Донецкая область- 751 случай; из них 10 летальных; 235 пациентов выздоровели;
- Житомирская область– 1512 случаев; 33 человека погибли, 1106 выздоровели;
- Закарпатская область– 3734 случая; 132 человека умерла, 1179 выздоровели;
- Запорожская область– 610 случаев; из них 19 летальных; 493 пациентов выздоровели;
- Ивано-Франковская область– 2915 случаев; 107 человек умерли, 1228 выздоровели;
- город Киев – 5990 случаев; 122 человека погибли, 2033 выздоровели;
- Киевская область– 2940 случаев; 55 человек погибли, 1720 выздоровели;
- Кировоградская область– 670 случаев; из них 33 летальных; 582 пациенты выздоровели;
- Луганская область– 90 случаев; 73 пациенты выздоровели;
- Львовская область– 6763 случая; 178 человек умерли, 1003 выздоровели;
- Николаевская область– 467 случаев; из них 11 летальных; 356 пациентов выздоровели;
- Одесская область– 2108 случаев; 27 человек погибли, 903 выздоровели;
- Полтавская область– 330 случаев; из них 13 летальных; 290 пациентов выздоровели;
- Ровенская область– 4454 случая; 79 человек погибли, 2501 выздоровела;
- Сумская область– 332 случая; из них 5 летальных; 275 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область– 2174 случая; 32 человека погибли, 1353 выздоровели;
- Харьковская область– 2577 случаев; 102 человека погибли, 1321 выздоровела;
- Херсонская область– 203 случая; из них 3 летальных; 184 пациенты выздоровели;
- Хмельницкая область– 881 случай; 20 человек погибли, 638 выздоровели;
- Черкасская область– 725 случаев; из них 28 летальных; 578 пациентов выздоровели;
- Черновицкая область– 5096 случаев; 194 человека погибли, 2582 выздоровели;
- Черниговская область– 592 случая; из них 14 летальных; 261 пациент выздоровел.
Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 10 июля составляет 25 898. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.
Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 879 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 426 пациентов.
Заболевание было подтверждено в 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели.
38 164 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 13 134 образцы методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 773 831 образец и ИФА 330 498 образцов.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.