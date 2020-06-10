По состоянию на 10 июня количество случаев коронавируса COVID-19 в Украине превысило отметку в 28 тысяч. Также зафиксирован антирекорд по смертности за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 525 человек: в том числе 70 детей и 49 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Волынской области (101), Львовской области (78) и Киеве (57).

При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

В течение суток скончались еще 23 человека. Это антирекорд за все время вспышки в нашей стране. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 833 человека (среди них 40 медиков). При этом за сутки выздоровели 357 пациентов. С начала вспышки преодолели коронавирус 12 тысяч 769 человек (в том числе 2981 медработник и 922 ребенка).

За все время эпидемии в Украине заболели 28 тыс. 381 человек: среди них 2073 ребенка и 5184 медика.

В госпитализации нуждались 8356 человек, из них 332 ребенка и 986 медики.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 306 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 445 тыс. 940 образцов методом ПЦР и 52 тыс. 12 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1192 случая; из них 20 летальных; 767 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 1214 случаев заражения; 37 человек скончались, 310 выздоровели;

• Днепропетровская область – 973 случая коронавируса; 22 человека скончались, 673 выздоровели;

• Донецкая область – 246 случаев заболевания; из них 6 летальных; 121 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 973 случая COVID-19; из них 17 летальных; 501 пациент выздоровел;

• Закарпатская область – 1448 случаев; 33 человека скончались, 628 выздоровели;

• Запорожская область – 502 случая COVID-19; 15 человек скончались, 296 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1622 случая заражения; 89 человек скончались, 992 выздоровели;

• город Киев – 3580 случаев COVID-19; 80 человек скончались, 985 выздоровели;

• Киевская область – 1865 случаев коронавируса; из них 38 летальных; 595 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 562 случая; из них 30 летальных; 422 пациента выздоровели;

• Луганская область – 54 случая; 43 пациента выздоровели;

• Львовская область – 2289 случаев COVID-19; 77 человек скончались, 557 выздоровели;

• Николаевская область – 309 случаев заражения; из них 7 летальных; 199 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1028 случаев заболевания; 18 человек скончались, 418 выздоровели;

• Полтавская область – 276 случаев COVID-19; из них 13 летальных; 256 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 2122 случая; 45 человек скончались, 1115 выздоровели;

• Сумская область – 198 случаев COVID-19; из них 5 летальных; 159 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1313 случаев коронавируса; 26 из них летальные; 987 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 1338 случаев; 54 человека скончались, 626 выздоровели;

• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 172 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 520 случаев COVID-19; 14 человек скончались, 348 выздоровели;

• Черкасская область – 501 случай COVID-19; 19 человек скончались, 346 выздоровели;

• Черновицкая область – 3757 случаев заражения; 157 человек скончались, 1171 выздоровел;

• Черниговская область – 320 случаев COVID-19; из них 8 летальных; 81 пациент выздоровел.