Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за сутки заболели 525 человек: в том числе 70 детей и 49 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Волынской области (101), Львовской области (78) и Киеве (57).
При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.
В течение суток скончались еще 23 человека. Это антирекорд за все время вспышки в нашей стране. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 833 человека (среди них 40 медиков).
При этом за сутки выздоровели 357 пациентов. С начала вспышки преодолели коронавирус 12 тысяч 769 человек (в том числе 2981 медработник и 922 ребенка).
За все время эпидемии в Украине заболели 28 тыс. 381 человек: среди них 2073 ребенка и 5184 медика.
В госпитализации нуждались 8356 человек, из них 332 ребенка и 986 медики.
К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 306 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Всего в Украине исследовано на коронавирус 445 тыс. 940 образцов методом ПЦР и 52 тыс. 12 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 1192 случая; из них 20 летальных; 767 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 1214 случаев заражения; 37 человек скончались, 310 выздоровели;
• Днепропетровская область – 973 случая коронавируса; 22 человека скончались, 673 выздоровели;
• Донецкая область – 246 случаев заболевания; из них 6 летальных; 121 пациент выздоровел;
• Житомирская область – 973 случая COVID-19; из них 17 летальных; 501 пациент выздоровел;
• Закарпатская область – 1448 случаев; 33 человека скончались, 628 выздоровели;
• Запорожская область – 502 случая COVID-19; 15 человек скончались, 296 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 1622 случая заражения; 89 человек скончались, 992 выздоровели;
• город Киев – 3580 случаев COVID-19; 80 человек скончались, 985 выздоровели;
• Киевская область – 1865 случаев коронавируса; из них 38 летальных; 595 пациентов выздоровели;
• Кировоградская область – 562 случая; из них 30 летальных; 422 пациента выздоровели;
• Луганская область – 54 случая; 43 пациента выздоровели;
• Львовская область – 2289 случаев COVID-19; 77 человек скончались, 557 выздоровели;
• Николаевская область – 309 случаев заражения; из них 7 летальных; 199 пациентов выздоровели;
• Одесская область – 1028 случаев заболевания; 18 человек скончались, 418 выздоровели;
• Полтавская область – 276 случаев COVID-19; из них 13 летальных; 256 пациентов выздоровели;
• Ровенская область – 2122 случая; 45 человек скончались, 1115 выздоровели;
• Сумская область – 198 случаев COVID-19; из них 5 летальных; 159 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 1313 случаев коронавируса; 26 из них летальные; 987 пациентов выздоровели;
• Харьковская область – 1338 случаев; 54 человека скончались, 626 выздоровели;
• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 172 пациента выздоровели;
• Хмельницкая область – 520 случаев COVID-19; 14 человек скончались, 348 выздоровели;
• Черкасская область – 501 случай COVID-19; 19 человек скончались, 346 выздоровели;
• Черновицкая область – 3757 случаев заражения; 157 человек скончались, 1171 выздоровел;
• Черниговская область – 320 случаев COVID-19; из них 8 летальных; 81 пациент выздоровел.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- Согласно данным МОЗ Украины, Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.