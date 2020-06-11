По состоянию на 11 июня в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. При этом общее число заражений превысило отметку в 29 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 689 человек: в том числе 19 детей и 65 медиков. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (125), Киевской области (54), Ровенской области (53), а также в Киеве (91).

При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

В течение суток скончался еще 21 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 854 человека. При этом за сутки выздоровели 372 пациента. С начала вспышки преодолели коронавирус 13 тыс. 141 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 29 тысяч 70 человек: из них 58 % женщин и 42 % мужчин. В частности, заболели 2092 ребенка и 5249 медиков.

Больше всего заболевших в возрастных группах: 30 – 49 лет (35 %) и 50 – 69 лет (37 %).

Всего в Украине исследовано на коронавирус 456 тыс. 509 образцов методом ПЦР и 60 тыс. 135 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1236 случаев заражения; из них 20 летальных; 808 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 1266 случаев; 38 человек скончались, 330 выздоровели;

• Днепропетровская область – 981 случай коронавируса; 22 человека скончались, 695 выздоровели;

• Донецкая область – 269 случаев COVID-19; из них 6 летальных; 122 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 992 случая; из них 17 летальных; 540 пациентов выздоровели;

• Закарпатская область – 1471 случай заболевания; 35 человек скончались, 634 выздоровели;

• Запорожская область – 510 случаев; из них 15 летальных; 303 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1649 случаев COVID-19; из них 90 летальных; 992 пациента выздоровели;

• город Киев – 3671 случай COVID-19; 84 человека скончались, 1053 выздоровели;

• Киевская область – 1919 случаев заболевания; 38 человек скончались, 616 выздоровели;

• Кировоградская область – 563 случая; 30 человек скончались, 447 выздоровели;

• Луганская область – 54 случая COVID-19; 44 пациента выздоровели;

• Львовская область – 2414 случаев коронавируса; 87 из них летальные; 589 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 311 случаев заражения; из них 7 летальных; 203 пациента выздоровели;

• Одесская область – 1045 случаев; 18 человек скончались, 421 выздоровел;

• Полтавская область – 276 случаев COVID-19; 13 человек скончались, 256 выздоровели;

• Ровенская область – 2175 случаев; 45 человек скончались, 1164 выздоровели;

• Сумская область – 203 случая заражения; из них 5 летальных; 159 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1349 случаев заболевания; 26 человек скончались, 995 выздоровели;

• Харьковская область – 1374 случая; из них 55 летальных; 657 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальные; 173 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 523 случая коронавируса; 14 человек скончались, 355 выздоровели;

• Черкасская область – 506 случаев COVID-19; из них 19 летальных; 348 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 3793 случая заражения; 159 человек скончались, 1176 выздоровели;

• Черниговская область – 341 случай COVID-19; из них 8 летальных; 81 пациент выздоровел.