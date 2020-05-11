По состоянию на утро 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 416 за последние сутки. В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего госпитализировано 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. К аппаратам ИВЛ подключили 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших в основном лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 553 (309 выздоровели)

Волынская обл. – 482 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 731 (75 выздоровели)

Донецкая обл. – 100 (20 выздоровели)

Житомирская обл. – 523 (54 выздоровели)

Закарпатская обл. – 730 (99 выздоровели)

Запорожская обл. – 329 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1126 (289 выздоровели)

город Киев – 1871 (138 выздоровели)

Киевская обл. – 1000 (168 выздоровели)

Кировоградская обл. – 420 (242 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. – 798 (157 выздоровели)

Николаевская обл. – 223 (49 выздоровели)

Одесская обл. – 646 (35 выздоровели)

Полтавская обл. – 247 (108 выздоровели)

Ровенская обл. – 978 (149 выздоровели)

Сумская обл. – 154 (74 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1018 (337 выздоровели)

Харьковская обл. – 595 (73 выздоровели)

Херсонская обл. – 161 (80 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 178 (53 выздоровели)

Черкасская обл. – 342 (147 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2324 (359 выздоровели)

Черниговская обл. – 77 (15 выздоровели).