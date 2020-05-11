Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего госпитализировано 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. К аппаратам ИВЛ подключили 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших в основном лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. – 553 (309 выздоровели)
- Волынская обл. – 482 (119 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 731 (75 выздоровели)
- Донецкая обл. – 100 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. – 523 (54 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 730 (99 выздоровели)
- Запорожская обл. – 329 (125 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1126 (289 выздоровели)
- город Киев – 1871 (138 выздоровели)
- Киевская обл. – 1000 (168 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 420 (242 выздоровели)
- Луганская обл. – 42 (14 выздоровели)
- Львовская обл. – 798 (157 выздоровели)
- Николаевская обл. – 223 (49 выздоровели)
- Одесская обл. – 646 (35 выздоровели)
- Полтавская обл. – 247 (108 выздоровели)
- Ровенская обл. – 978 (149 выздоровели)
- Сумская обл. – 154 (74 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1018 (337 выздоровели)
- Харьковская обл. – 595 (73 выздоровели)
- Херсонская обл. – 161 (80 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 178 (53 выздоровели)
- Черкасская обл. – 342 (147 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 2324 (359 выздоровели)
- Черниговская обл. – 77 (15 выздоровели).
- В Киеве за минувшие сутки, 10 мая, зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19.
- Единственная область, где медикам, контактирующим с больными COVID-19, в полном объеме выплатили 300% надбавки – это Полтавская.