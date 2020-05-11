Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего госпитализировано 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. К аппаратам ИВЛ подключили 207 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших в основном лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. – 553 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. – 482 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 731 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 523 (54 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 730 (99 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 329 (125 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1126 (289 выздоровели)
  • город Киев – 1871 (138 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1000 (168 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 420 (242 выздоровели)
  • Луганская обл. – 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. – 798 (157 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 223 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. – 646 (35 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 247 (108 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 978 (149 выздоровели)
  • Сумская обл. – 154 (74 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1018 (337 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 595 (73 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 161 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 178 (53 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 342 (147 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 2324 (359 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 77 (15 выздоровели).