В Украине по состоянию на 12 июля подтверждено 53 521 случая COVID-19, из них 26 118 выздоровели, 1383 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 678 человек. Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине – 121 и в Ровенской области – 78. 11 человек умерли, еще 457 выздоровели.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 2097 (1540 выздоровели)

Волынская обл. – 3042 (1618 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая обл. – 759 (249 выздоровели)

Житомирская обл. – 1532 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3909 (1258 выздоровели)

Запорожская обл. – 621 (509 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 3029 (1228 выздоровели)

г. Киев – 6182 (2058 выздоровели)

Киевская обл. – 3026 (1821 выздоровели)

Кировоградская обл. – 673 (585 выздоровели)

Луганская обл. – 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. – 7003 (1057 выздоровели)

Николаевская обл. – 481 (369 выздоровели)

Одесская обл. – 2174 (947 выздоровели)

Полтавская обл. – 331 (297 выздоровели)

Ровенская обл. – 4598 (2738 выздоровели)

Сумская обл. – 340 (295 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2231 (1391 выздоровели)

Харьковская обл. – 2649 (1412 выздоровели)

Херсонская обл. – 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 908 (726 выздоровели)

Черкасская обл. – 748 (592 выздоровели)

Черновицкая обл. – 5140 (2725 выздоровели)

Черниговская обл. – 607 (282 выздоровели).

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.

На данный момент госпитализированы 3724 человека, из них 89 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 14167 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 433 пациента.

Заболевание было подтверждено в 3828 детей и 7357 медиков, из них 4967 медработников выздоровели. 39354 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 10278 образцов методом ПЦР.

Всего исследовано ПЦР 796680 образцов и ИФА 349746 образцов.