Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 678 человек. Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине – 121 и в Ровенской области – 78. 11 человек умерли, еще 457 выздоровели.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Кировоградской области.
Ситуация по областям Украины следующая:
Винницкая обл. – 2097 (1540 выздоровели)
Волынская обл. – 3042 (1618 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 1144 (1033 выздоровели)
Донецкая обл. – 759 (249 выздоровели)
Житомирская обл. – 1532 (1129 выздоровели)
Закарпатская обл. – 3909 (1258 выздоровели)
Запорожская обл. – 621 (509 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 3029 (1228 выздоровели)
г. Киев – 6182 (2058 выздоровели)
Киевская обл. – 3026 (1821 выздоровели)
Кировоградская обл. – 673 (585 выздоровели)
Луганская обл. – 93 (73 выздоровели)
Львовская обл. – 7003 (1057 выздоровели)
Николаевская обл. – 481 (369 выздоровели)
Одесская обл. – 2174 (947 выздоровели)
Полтавская обл. – 331 (297 выздоровели)
Ровенская обл. – 4598 (2738 выздоровели)
Сумская обл. – 340 (295 выздоровели)
Тернопольская обл. – 2231 (1391 выздоровели)
Харьковская обл. – 2649 (1412 выздоровели)
Херсонская обл. – 204 (186 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 908 (726 выздоровели)
Черкасская обл. – 748 (592 выздоровели)
Черновицкая обл. – 5140 (2725 выздоровели)
Черниговская обл. – 607 (282 выздоровели).
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.
На данный момент госпитализированы 3724 человека, из них 89 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 14167 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 433 пациента.
Заболевание было подтверждено в 3828 детей и 7357 медиков, из них 4967 медработников выздоровели. 39354 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 10278 образцов методом ПЦР.
Всего исследовано ПЦР 796680 образцов и ИФА 349746 образцов.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.