В Украине второй день подряд наблюдается уменьшение количества новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки подтверждено 375 новых случаев заболевания: в частности, заразились 22 ребенка и 88 медиков. По состоянию на 11 мая сообщалось о 416 новых случаев, а 10 мая – о 522 случаях коронавируса.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Черновицкой области (72), Ровенской области (50) и Киеве (59).

В течение суток скончались еще 17 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). В то же время выздоровели еще 85 пациентов. В общем 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 16 тысяч 23 человека: в том числе 1105 детей и 3114 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР (5678 исследований за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 580 случаев заражения; 6 из них летальные; 309 человек выздоровели;

• Волынская область – 496 случаев COVID-19; 11 человек скончались, 119 выздоровели;

• Днепропетровская область – 748 случаев коронавируса; 7 человек скончались, 75 выздоровели;

• Донецкая область – 100 случаев заболевания; из них 3 летальные; 20 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 525 случаев; 12 человек скончались, 54 выздоровели;

• Закарпатская область – 748 случаев COVID-19; 18 человек скончались, 101 выздоровел;

• Запорожская область – 331 случай; из них 8 летальные; 125 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1133 случая COVID-19; 62 человека скончались, 294 выздоровели;

• город Киев – 1930 случая COVID-19; 38 человек скончались, 138 выздоровели;

• Киевская область – 1023 случая заболевания; 22 человека скончались, 173 выздоровели;

• Кировоградская область – 425 случаев заражения; 20 человек скончались, 243 выздоровели;

• Луганская область – 42 случая COVID-19; 14 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 825 случаев заболевания; из них 22 летальных; 158 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 225 случаев COVID-19; 5 человек скончались, 49 выздоровели;

• Одесская область – 653 случая заражения; 6 человек скончались, 39 выздоровели;

• Полтавская область – 248 случаев коронавируса; 8 человек скончались, 112 выздоровели;

• Ровенская область – 1028 случаев COVID-19; 22 человека скончались, 149 выздоровели;

• Сумская область – 157 случаев, из них 4 летальные; 74 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 1021 случай COVID-19; 20 человек скончались, 362 выздоровели;

• Харьковская область – 623 случая; 19 человек скончались, 80 выздоровели;

• Херсонская область – 162 случая заражения; 2 человека скончались, 80 выздоровели;

• Хмельницкая область – 182 случая заболевания; 7 человек скончались, 53 выздоровели;

• Черкасская область – 343 случая COVID-19; 13 человек скончались, 147 выздоровели;

• Черновицкая область – 2396 случаев COVID-19; 84 человека скончались, 390 выздоровели;

• Черниговская область – 79 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 15 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 11 тысяч 13 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.