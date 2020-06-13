Covid-19 Украина

обновлено 13.06.2020 в 15:01

Всего:

30506(+753)

Болеют:

15650(+753)

Выздоровели:

13976(+409)

Умерло:

880(+10)

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12 июня

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 13 июня

По состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. При этом общее число заражений составляет 30506.

Суббота, 13 июня 2020, 16:10

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 753 человека, из них – 124 медработника. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1369 (851 выздоровел)
  • Волынская обл. – 1354 (444 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 990 (721 выздоровел)
  • Донецкая обл. – 290 (128 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 1032 (547 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1583 (682 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 521 (335 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1695 (1001 выздоровели)
  • м. Киев – 3838 (1164 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1961 (711 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 577 (471 выздоровел)
  • Луганская обл. – 56 (46 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2658 (604 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 320 (212 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1081 (423 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2297 (1274 выздоровели)
  • Сумская обл. – 208 (163 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1403 (1011 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1498 (692 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 179 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 554 (407 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 536 (356 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3869 (1215 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 385 (81 выздоровели).

Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75928 образцов – методом ИФА. В общем заболевания подтверждено в 2244 детей и 5446 медиков.

  • С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
Теги: МОЗ, Коронавирус, Украина, области

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