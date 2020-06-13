Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 13 июня

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за сутки заболели 753 человека, из них – 124 медработника. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.
Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1369 (851 выздоровел)
- Волынская обл. – 1354 (444 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 990 (721 выздоровел)
- Донецкая обл. – 290 (128 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1032 (547 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1583 (682 выздоровели)
- Запорожская обл. – 521 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1695 (1001 выздоровели)
- м. Киев – 3838 (1164 выздоровели)
- Киевская обл. – 1961 (711 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 577 (471 выздоровел)
- Луганская обл. – 56 (46 выздоровели)
- Львовская обл. – 2658 (604 выздоровели)
- Николаевская обл. – 320 (212 выздоровели)
- Одесская обл. – 1081 (423 выздоровели)
- Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели)
- Ровенская обл. – 2297 (1274 выздоровели)
- Сумская обл. – 208 (163 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1403 (1011 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1498 (692 выздоровели)
- Херсонская обл. – 179 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 554 (407 выздоровели)
- Черкасская обл. – 536 (356 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3869 (1215 выздоровели)
- Черниговская обл. – 385 (81 выздоровели).
Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75928 образцов – методом ИФА. В общем заболевания подтверждено в 2244 детей и 5446 медиков.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.