Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 13 июня

По состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. При этом общее число заражений составляет 30506.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 753 человека, из них – 124 медработника. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Больше всего случаев зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1369 (851 выздоровел)

Волынская обл. – 1354 (444 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 990 (721 выздоровел)

Донецкая обл. – 290 (128 выздоровели)

Житомирская обл. – 1032 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1583 (682 выздоровели)

Запорожская обл. – 521 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1695 (1001 выздоровели)

м. Киев – 3838 (1164 выздоровели)

Киевская обл. – 1961 (711 выздоровели)

Кировоградская обл. – 577 (471 выздоровел)

Луганская обл. – 56 (46 выздоровели)

Львовская обл. – 2658 (604 выздоровели)

Николаевская обл. – 320 (212 выздоровели)

Одесская обл. – 1081 (423 выздоровели)

Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. – 2297 (1274 выздоровели)

Сумская обл. – 208 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1403 (1011 выздоровели)

Харьковская обл. – 1498 (692 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 554 (407 выздоровели)

Черкасская обл. – 536 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3869 (1215 выздоровели)

Черниговская обл. – 385 (81 выздоровели).

Всего в Украине 479 111 образцов исследовано методом ПЦР и 75928 образцов – методом ИФА. В общем заболевания подтверждено в 2244 детей и 5446 медиков.