По состоянию на 13 мая в Украине увеличилось суточное количество новых случаев коронавируса COVID-19. В то же время зафиксировано рекордное число выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки подтверждено 402 новых случая заболевания: в частности, заразились 25 детей и 94 медика. Днем ранее в МОЗ сообщали о 375 новых случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Харьковской области (49), Черновицкой и Винницкой областях (по 48), Киеве (30).

В течение суток скончались еще 14 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). В то же время выздоровело рекордное количество пациентов за сутки – 343. В общем 3716 пациентов уже выздоровели, в частности 935 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Украине в пяти областях не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом: в Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях.

За все время эпидемии в Украине заболели 16 тысяч 425 человек: из них 1130 детей и 3208 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 192 тыс. 247 образцов методом ПЦР (7239 за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 628 случаев заражения; из них 6 летальных; 309 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 510 случаев COVID-19; 12 человек скончались, 127 выздоровели;

• Днепропетровская область – 773 случая заболевания; 9 человек скончались, 79 выздоровели;

• Донецкая область – 102 случая, из них 3 летальных; 26 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 530 случаев COVID-19; 12 человек скончались, 67 выздоровели;

• Закарпатская область – 764 случая, из них 18 летальных; 114 человек выздоровели;

• Запорожская область – 331 случай COVID-19; 8 человек скончались, 135 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1144 случая коронавируса; 63 человека скончались, 334 выздоровели;

• город Киев – 1960 случаев COVID-19; из них 40 летальных случаев; 169 пациентов выздоровели;

• Киевская область – 1049 случаев коронавируса; 24 человека скончались, 179 выздоровели;

• Кировоградская область – 428 случаев, из них 20 летальных; 273 пациента выздоровели;

• Луганская область – 42 случая COVID-19; 15 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 870 случаев заражения; 22 человека скончались, 168 выздоровели;

• Николаевская область – 225 случаев COVID-19; 5 человек скончались, 63 выздоровели;

• Одесская область – 680 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 39 выздоровели;

• Полтавская область – 257 случаев COVID-19; из них 8 летальных; 136 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 1045 случаев заражения; 23 человека скончались, 199 выздоровели;

• Сумская область – 157 случаев COVID-19; из них 4 летальных; 81 пациент выздоровел;

• Тернопольская область – 1028 случаев заболевания; 20 человек скончались, 362 выздоровели;

• Харьковская область – 672 случая, из них 20 летальных; 81 пациент выздоровел;

• Херсонская область – 165 случаев COVID-19; из них 2 летальных случая; 96 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 196 случаев; 7 человек скончались, 54 выздоровели;

• Черкасская область – 346 случаев коронавируса; 14 человек скончались, 160 выздоровели;

• Черновицкая область – 2444 случаев COVID-19; 87 человек скончались, 429 выздоровели;

• Черниговская область – 79 случаев заражения; 6 человек скончались, 19 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 11 тысяч 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 5184 человека, из них 205 детей и 571 медик.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.