В Украине по состоянию на 14 июля зафиксировано почти 640 случаев коронавируса COVID-19 и более 650 выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 638 человек: из них 26 детей и 74 медика.

Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (147), Закарпатской области (67) и Киеве (112).

При этом не зафиксировали случаев заражения: в Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

За сутки скончались 14 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1412 человек. При этом еще 651 пациент выздоровел. С начала вспышки преодолели коронавирус 27 тыс. 154 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 54 тыс. 771 человек: среди них 3906 детей и 7499 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 2148 случаев; из них 38 летальных, 1562 пациента выздоровели;

• Волынская область – 3080 случаев; 74 пациента скончались, 1681 выздоровел;

• Днепропетровская область – 1146 случаев; 23 человека скончались, 1045 выздоровели;

• Донецкая область – 765 случаев; из них 10 летальных; 252 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 1542 случая; 34 человека скончались, 1157 выздоровели;

• Закарпатская область – 4055 случаев; 140 пациентов скончались, 1301 выздоровел;

• Запорожская область – 622 случая; из них 20 летальных; 521 пациент выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 3127 случаев; 111 человек скончались, 1246 выздоровели;

• город Киев – 6350 случаев; 125 человек скончались, 2124 выздоровели;

• Киевская область – 3090 случаев; из них 58 летальных; 1925 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 674 случая; из них 33 летальных; 587 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 95 случаев; из них 1 летальный; 73 пациента выздоровели;

• Львовская область – 7254 случая; 188 человек скончались, 1142 выздоровели;

• Николаевская область – 487 случаев; из них 12 летальных; 385 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 2258 случаев; 30 человек скончались, 1030 выздоровели;

• Полтавская область – 334 случая; из них 13 летальных; 299 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 4740 случаев; 82 пациента скончались, 2905 выздоровели;

• Сумская область – 341 случай; из них 6 летальных; 297 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 2276 случаев; 34 человека скончались, 1431 выздоровел;

• Харьковская область – 2723 случая; 111 пациентов скончались, 1477 выздоровели;

• Херсонская область – 204 случая; из них 3 летальных; 186 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 909 случаев; из них 20 летальных; 770 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 755 случаев; 31 человек скончался, 602 выздоровели;

• Черновицкая область – 5184 случая; 201 пациент скончался, 2864 выздоровели;

• Черниговская область – 612 случаев; из них 14 летальных; 292 пациента выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 14 июля составляет 26 тыс. 205 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

Сейчас госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в госпитализации нуждались 14 тыс. 434 человека, в подключении к аппарату ИВЛ – 441 пациент.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 813 тыс. 396 образцов методом ПЦР и 370 тыс. 53 образца – методом ИФА (на антитела к COVID-19).