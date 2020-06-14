По состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 человека выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы – методом ИФА.

Всего заболевание подтверждено у 2294 детей и 5494 медиков. Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 314 пациентов.

22 240 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая область – 1393 (851 выздоровел)

Волынская область – 1398 (449 выздоровели)

Днепропетровская область – 998 (721 выздоровел)

Донецкая область – 292 (128 выздоровели)

Житомирская область – 1045 (547 выздоровели)

Закарпатская область – 1632 (684 выздоровели)

Запорожская область – 527 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1728 (1013 выздоровели)

Киев – 3904 (1164 выздоровели)

Киевская область – 1995 (724 выздоровели)

Кировоградская область – 582 (476 выздоровели)

Луганская область – 52 (47 выздоровели)

Львовская область – 2797 (618 выздоровели)

Николаевская область – 321 (212 выздоровели)

Одесская область – 1099 (423 выздоровели)

Полтавская область – 278 (257 выздоровели)

Ровенская область – 2341 (1280 выздоровели)

Сумская область – 215 (163 выздоровели)

Тернопольская область – 1427 (1020 выздоровели)

Харьковская область – 1521 (715 выздоровели)

Херсонская область – 180 (174 выздоровели)

Хмельницкая область – 556 (416 выздоровели)

Черкасская область – 543 (356 выздоровели)

Черновицкая область – 3916 (1225 выздоровели)

Черниговская область – 410 (81 выздоровели).