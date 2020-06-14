Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы – методом ИФА.
Всего заболевание подтверждено у 2294 детей и 5494 медиков. Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 314 пациентов.
22 240 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая область – 1393 (851 выздоровел)
- Волынская область – 1398 (449 выздоровели)
- Днепропетровская область – 998 (721 выздоровел)
- Донецкая область – 292 (128 выздоровели)
- Житомирская область – 1045 (547 выздоровели)
- Закарпатская область – 1632 (684 выздоровели)
- Запорожская область – 527 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 1728 (1013 выздоровели)
- Киев – 3904 (1164 выздоровели)
- Киевская область – 1995 (724 выздоровели)
- Кировоградская область – 582 (476 выздоровели)
- Луганская область – 52 (47 выздоровели)
- Львовская область – 2797 (618 выздоровели)
- Николаевская область – 321 (212 выздоровели)
- Одесская область – 1099 (423 выздоровели)
- Полтавская область – 278 (257 выздоровели)
- Ровенская область – 2341 (1280 выздоровели)
- Сумская область – 215 (163 выздоровели)
- Тернопольская область – 1427 (1020 выздоровели)
- Харьковская область – 1521 (715 выздоровели)
- Херсонская область – 180 (174 выздоровели)
- Хмельницкая область – 556 (416 выздоровели)
- Черкасская область – 543 (356 выздоровели)
- Черновицкая область – 3916 (1225 выздоровели)
- Черниговская область – 410 (81 выздоровели).
- По состоянию на 14 июня у еще 66 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом. Один человек умер.