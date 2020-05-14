По состоянию на 14 мая, в Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (427 человек против 422).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки подтверждено 422 новых случая заболевания: в частности, заразились 42 ребенка и 70 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Черновицкой области (72), Харьковской области (41), а также в Киеве (52).

В течение суток скончались еще 17 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). В то же время второй день подряд выздоровело рекордное количество пациентов за сутки – на этот раз 427. В общем 4143 пациента уже выздоровели, в частности 1058 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 16 тысяч 847 человек: из них 1172 ребенка и 3278 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 202 тыс. 495 образцов методом ПЦР (8069 исследований за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 654 случая заражения; из них 6 летальных; 355 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 535 случаев COVID-19; 15 человек скончались, 140 выздоровели;

• Днепропетровская область – 781 случай заболевания; из них 10 летальных; 82 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 117 случаев COVID-19; из них 3 летальные; 34 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 533 случая коронавируса; 12 человек скончались, 81 выздоровел;

• Закарпатская область – 791 случай COVID-19; 19 человек скончались, 120 выздоровели;

• Запорожская область – 347 случаев заражения; из них 8 летальные; 149 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1166 случаев COVID-19; 65 человек скончались, 423 выздоровели;

• город Киев – 2012 случаев COVID-19; 42 человека скончались, 189 выздоровели;

• Киевская область – 1067 случаев заражения; 24 человека скончались, 186 выздоровели;

• Кировоградская область – 432 случая коронавируса; 20 пациентов скончались, 288 выздоровели;

• Луганская область – 42 случая заболевания; 15 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 904 случая COVID-19; из них 22 летальные; 169 человек выздоровели;

• Николаевская область – 228 случаев, из них 5 летальных; 68 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 693 случая COVID-19; из них 7 летальные; 40 человек выздоровели;

• Полтавская область – 257 случаев коронавируса; 8 пациентов скончались, 155 выздоровели;

• Ровенская область – 1062 случая заболевания; 24 человека скончались, 254 выздоровели;

• Сумская область – 158 случаев, из них 4 летальные; 82 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 1033 случая COVID-19; 21 человек скончался; 432 выздоровели;

• Харьковская область – 713 случаев коронавируса; 21 человек скончался, 87 выздоровели;

• Херсонская область – 165 случаев заражения; из них 2 летальных; 96 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 209 случаев, из них 8 летальных; 54 пациента выздоровели;

• Черкасская область – 348 случаев COVID-19; 15 человек скончались, 161 выздоровел;

• Черновицкая область – 2516 случаев COVID-19; 89 пациентов скончались, 464 выздоровели;

• Черниговская область – 84 случая заражения; из них 6 летальных; 19 пациентов выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 11 тысяч 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 222 человека, в том числе один ребенок и 19 медиков.