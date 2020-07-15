В Украине по состоянию на 15 июля зафиксировано более 830 новых случаев коронавируса COVID-19 и более 970 выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 836 человек: из них 61 ребенок и 41 медик.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано: во Львовской области (171), Харьковской области (64), Закарпатской области (57) и Киеве (147).

Новых случаев не выявили только в Кировоградской области.

За сутки скончались еще 15 человек. В общем с начала вспышки в Украине зафиксировано 1427 летальных случаев. При этом за сутки выздоровели 977 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 28 тысяч 131 пациент.

За все время эпидемии в Украине заболели 55 тысяч 607 человек: в том числе 3967 детей и 7540 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 2194 случая; из них 38 летальных; 1623 пациента выздоровели;

• Волынская область – 3117 случаев; 74 человека скончались, 1840 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1155 случаев; из них 24 летальных; 1045 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 767 случаев; из них 10 летальных; 281 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 1550 случаев; 34 человека скончались, 1204 выздоровели;

• Закарпатская область – 4112 случаев; 142 человека скончались, 1379 выздоровели;

• Запорожская область – 631 случай; из них 20 летальных; 526 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 3178 случаев; 113 человек скончались, 1246 выздоровели;

• город Киев – 6497 случаев; 126 человек скончались, 2160 выздоровели;

• Киевская область – 3128 случаев; из них 58 летальных; 2054 пациента выздоровели;

• Кировоградская область – 674 случая; 33 человека скончались, 593 выздоровели;

• Луганская область – 97 случаев; из них 1 летальный; 74 пациента выздоровели;

• Львовская область – 7425 случаев; 193 человека скончались, 1167 выздоровели;

• Николаевская область – 494 случая; из них 12 летальных; 389 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 2314 случаев; из них 30 летальных; 1031 пациент выздоровел;

• Полтавская область – 337 случаев; 13 человек скончались, 305 выздоровели;

• Ровенская область – 4782 случая; 83 человека скончались, 3101 выздоровел;

• Сумская область – 346 случаев; из них 6 летальных; 300 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 2292 случая; 34 человека скончались, 1446 выздоровели;

• Харьковская область – 2787 случаев; 111 человек скончались, 1508 выздоровели;

• Херсонская область – 205 случаев; из них 3 летальных; 186 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 922 случая; из них 22 летальных; 778 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 771 случай; 32 человека скончались, 605 выздоровели;

• Черновицкая область – 5208 случаев; 201 человек скончался, 2998 выздоровели;

• Черниговская область – 624 случая; из них 14 летальных; 292 пациента выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 15 июля составляет 26 тысяч 49.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Сейчас госпитализированы 3935 человек, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Всего в госпитализации нуждались 14 тыс. 658 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 444 пациента.

За сутки исследовано 13 тыс. 675 образцов методом ПЦР.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 827 тыс. 157 образцов методом ПЦР и 383 тыс. 669 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).