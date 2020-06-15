По состоянию на 15 июня, в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов – методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая область – 1423 (862 выздоровел)

Волынская область – 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская область – 998 (721 выздоровел)

Донецкая область – 334 (128 выздоровели)

Житомирская область – 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская область – 1680 (686 выздоровели)

Запорожская область – 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1766 (1030 выздоровели)

Киев – 3957 (1164 выздоровели)

Киевская область – 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская область – 586 (476 выздоровели)

Луганская область – 57 (47 выздоровели)

Львовская область – 2933 (632 выздоровели)

Николаевская область – 321 (212 выздоровели)

Одесская область – 1117 (424 выздоровели)

Полтавская область – 278 (257 выздоровели)

Ровенская область – 2369 (1316 выздоровели)

Сумская область – 227 (163 выздоровели)

Тернопольская область – 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская область – 1542 (741 выздоровели)

Херсонская область – 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая область – 559 (416 выздоровели)

Черкасская область – 552 (356 выздоровели)

Черновицкая область – 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская область – 424 (81 выздоровели).