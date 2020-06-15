Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов – методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая область – 1423 (862 выздоровел)
- Волынская область – 1438 (449 выздоровели)
- Днепропетровская область – 998 (721 выздоровел)
- Донецкая область – 334 (128 выздоровели)
- Житомирская область – 1087 (547 выздоровели)
- Закарпатская область – 1680 (686 выздоровели)
- Запорожская область – 529 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 1766 (1030 выздоровели)
- Киев – 3957 (1164 выздоровели)
- Киевская область – 2024 (771 выздоровел)
- Кировоградская область – 586 (476 выздоровели)
- Луганская область – 57 (47 выздоровели)
- Львовская область – 2933 (632 выздоровели)
- Николаевская область – 321 (212 выздоровели)
- Одесская область – 1117 (424 выздоровели)
- Полтавская область – 278 (257 выздоровели)
- Ровенская область – 2369 (1316 выздоровели)
- Сумская область – 227 (163 выздоровели)
- Тернопольская область – 1467 (1022 выздоровели)
- Харьковская область – 1542 (741 выздоровели)
- Херсонская область – 183 (174 выздоровели)
- Хмельницкая область – 559 (416 выздоровели)
- Черкасская область – 552 (356 выздоровели)
- Черновицкая область – 3959 (1243 выздоровели)
- Черниговская область – 424 (81 выздоровели).
- По состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 человека выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев.