Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов – методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая область – 1423 (862 выздоровел)
  • Волынская область – 1438 (449 выздоровели)
  • Днепропетровская область – 998 (721 выздоровел)
  • Донецкая область – 334 (128 выздоровели)
  • Житомирская область – 1087 (547 выздоровели)
  • Закарпатская область – 1680 (686 выздоровели)
  • Запорожская область – 529 (335 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область – 1766 (1030 выздоровели)
  • Киев – 3957 (1164 выздоровели)
  • Киевская область – 2024 (771 выздоровел)
  • Кировоградская область – 586 (476 выздоровели)
  • Луганская область – 57 (47 выздоровели)
  • Львовская область – 2933 (632 выздоровели)
  • Николаевская область – 321 (212 выздоровели)
  • Одесская область – 1117 (424 выздоровели)
  • Полтавская область – 278 (257 выздоровели)
  • Ровенская область – 2369 (1316 выздоровели)
  • Сумская область – 227 (163 выздоровели)
  • Тернопольская область – 1467 (1022 выздоровели)
  • Харьковская область – 1542 (741 выздоровели)
  • Херсонская область – 183 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая область – 559 (416 выздоровели)
  • Черкасская область – 552 (356 выздоровели)
  • Черновицкая область – 3959 (1243 выздоровели)
  • Черниговская область – 424 (81 выздоровели).

  • По состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 человека выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев.