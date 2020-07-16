В Украине по состоянию на 16 июля зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, из них 28 931 выздоровел, 1445 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 848 человек: из них 36 детей и 51 медик.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: в Львовской области – 197, Киеве – 116, Ровенской области – 70.

За сутки умерли еще 18 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1445 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 800 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 28 тысяч 931 пациент.

За все время эпидемии в Украине заболели 55 тысяч 455 человек: в том числе 4003 ребенка и 7591 медик.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2221 случай; из них 38 летальных; 1673 пациенты выздоровели;

– 2221 случай; из них 38 летальных; 1673 пациенты выздоровели; Волынская область – 3147 случаев; 74 человека умерли, 1954одужалы;

– 3147 случаев; 74 человека умерли, 1954одужалы; Днепропетровская область – 1163 случая; из них 24 летальных; 1055 пациентов выздоровели;

– 1163 случая; из них 24 летальных; 1055 пациентов выздоровели; Донецкая область – 766 случаев; из них 10 летальных; 294 пациенты выздоровели;

– 766 случаев; из них 10 летальных; 294 пациенты выздоровели; Житомирская область – 1569 случаев; 34 человека погибли, 1226 выздоровели;

– 1569 случаев; 34 человека погибли, 1226 выздоровели; Закарпатская область – 4166 случаев; 143 человека погибли, 1405 выздоровели;

– 4166 случаев; 143 человека погибли, 1405 выздоровели; Запорожская область – 642 случая; из них 20 летальных; 535 пациентов выздоровели;

– 642 случая; из них 20 летальных; 535 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3242 случая; 116 человек умерли, 1259 выздоровели;

– 3242 случая; 116 человек умерли, 1259 выздоровели; Киев – 6613 случаев; 126 человек умерли, 2160 выздоровели;

– 6613 случаев; 126 человек умерли, 2160 выздоровели; Киевская область – 3144 случая; из них 59 летальных; 2140 пациентов выздоровели;

– 3144 случая; из них 59 летальных; 2140 пациентов выздоровели; Кировоградская область – 675 случаев; 33 человека погибли, 595 выздоровели;

– 675 случаев; 33 человека погибли, 595 выздоровели; Луганская область – 98 случаев; из них 1 летальный; 74 пациента выздоровели;

– 98 случаев; из них 1 летальный; 74 пациента выздоровели; Львовская область – 7622 случая; 199 человек умерли, 1242 выздоровели;

– 7622 случая; 199 человек умерли, 1242 выздоровели; Николаевская область – 498 случаев; из них 12 летальных; 396 пациентов выздоровели;

– 498 случаев; из них 12 летальных; 396 пациентов выздоровели; Одесская область – 2375 случаев; из них 32 летальных; 1055 пациентов выздоровели;

– 2375 случаев; из них 32 летальных; 1055 пациентов выздоровели; Полтавская область – 343 случая; 13 человек погибли, 307 выздоровели;

– 343 случая; 13 человек погибли, 307 выздоровели; Ровенская область – 4852 случая; 83 человека погибли, 3247 выздоровели;

– 4852 случая; 83 человека погибли, 3247 выздоровели; Сумская область – 348 случаев; из них 6 летальных; 304 пациенты выздоровели;

– 348 случаев; из них 6 летальных; 304 пациенты выздоровели; Тернопольская область – 2337 случая; 34 человека погибли, 1469 выздоровели;

– 2337 случая; 34 человека погибли, 1469 выздоровели; Харьковская область – 2845 случаев; 114 человек умерли, 1547 выздоровели;

– 2845 случаев; 114 человек умерли, 1547 выздоровели; Херсонская область – 206 случаев; из них 3 летальных; 189 пациентов выздоровели;

– 206 случаев; из них 3 летальных; 189 пациентов выздоровели; Хмельницкая область – 930 случаев; из них 22 летальных; 789 пациентов выздоровели;

– 930 случаев; из них 22 летальных; 789 пациентов выздоровели; Черкасская область – 783 случая; 32 человека погибли, 609 выздоровели;

– 783 случая; 32 человека погибли, 609 выздоровели; Черновицкая область – 5232 случая; 203 человека погибли, 3115 выздоровели;

– 5232 случая; 203 человека погибли, 3115 выздоровели; Черниговская область – 628 случаев; из них 14 летальных; 292 пациенты выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16 июля составляет 26 079. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8) областях.

Сейчас госпитализированы 3875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 884 человека, в подключенные к аппарату ИВЛ – 449 пациентов. 41571 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13 013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840 332 образцы и ИФА 403 893 образцы.