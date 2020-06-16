По состоянию на 16 июня новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы практически во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 666 человек: из них 52 ребенка и 63 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (139), Ровенской области (104) и Волынской области (61).

При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано только в Николаевской и Херсонской областях.

В течение суток скончались еще 11 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 912 человек. В то же время за сутки выздоровели еще 275 пациентов. С начала вспышки преодолели коронавирус 14 тыс. 528 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 32 тыс. 476 человек: в том числе 2402 ребенка и 5600 медиков.

В госпитализации нуждались 9215 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких – 319 пациентов.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 507 тыс. 251 образец методом ПЦР и 89 тыс. 358 – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1455 случаев заражения; из них 23 летальных; 890 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 1499 случаев коронавируса; 45 человек скончались, 460 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1004 случая COVID-19; 22 человека скончались, 724 выздоровели;

• Донецкая область – 338 случаев; из них 6 летальных; 128 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 1101 случай заболевания; 20 человек скончались, 559 выздоровели;

• Закарпатская область – 1726 случаев заражения; из них 42 летальных; 706 пациентов выздоровели;

• Запорожская область – 531 случай COVID-19; из них 16 летальных; 336 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1809 случаев; 91 человек скончался, 1037 выздоровели;

• город Киев – 3985 случаев; 92 человека скончались, 1164 выздоровели;

• Киевская область – 2049 случаев COVID-19; из них 39 летальных; 829 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 590 случаев коронавируса; 30 человек скончались, 487 выздоровели;

• Луганская область – 60 случаев заражения; 47 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 3072 случая; из них 96 летальных; 639 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 321 случай COVID-19; из них 7 летальных; 216 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1133 случая заражения; из них 18 летальных; 426 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 279 случаев заражения; 13 человек скончались, 258 выздоровели;

• Ровенская область – 2473 случая COVID-19; 47 человек скончались, 1379 выздоровели;

• Сумская область – 228 случаев заражения; из них 5 летальных; 168 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1483 случая коронавируса; 26 человек скончались, 1024 выздоровели;

• Харьковская область – 1595 случаев; 62 человека скончались, 752 выздоровели;

• Херсонская область – 183 случая COVID-19; из них 3 летальных; 174 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 560 случаев заражения; 14 человек скончались, 422 выздоровели;

• Черкасская область – 562 случая; из них 20 летальных; 357 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 4013 случаев коронавируса; 165 человек скончались, 1265 выздоровели;

• Черниговская область – 427 случаев COVID-19; из них 10 летальных; 81 пациент выздоровел.