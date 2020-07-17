В Украине по состоянию на 17 июля зафиксировано 57 264 случая COVID-19, из них 29 769 выздоровели, 1456 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 809 человек: из них 65 детей и 132 медики.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: в Львовской области – 132, Ровенской области – 88 и Киеве – 76.

За сутки умерли 11 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1456 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 838 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 29 тысяч 769 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 57 тысяч 264 человека: в том числе 4068 детей и 7723 медики.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2253 случая; из них 38 летальных; 1711 пациентов выздоровели;

– 2253 случая; из них 38 летальных; 1711 пациентов выздоровели; Волынская область – 3188 случаев; 74 человека погибли, 2000 выздоровели;

– 3188 случаев; 74 человека погибли, 2000 выздоровели; Днепропетровская область – 1174 случая; из них 24 летальных; 1057 пациентов выздоровели;

– 1174 случая; из них 24 летальных; 1057 пациентов выздоровели; Донецкая область – 781 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;

– 781 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели; Житомирская область – 1580 случаев; 34 человека умерли, 1234 выздоровели;

– 1580 случаев; 34 человека умерли, 1234 выздоровели; Закарпатская область – 4229 случаев; 145 человек умерли, 1499 выздоровели;

– 4229 случаев; 145 человек умерли, 1499 выздоровели; Запорожская область – 658 случаев; из них 20 летальных; 535 пациентов выздоровели;

– 658 случаев; из них 20 летальных; 535 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3309 случаев; 119 человек умерли, 1286 выздоровели;

– 3309 случаев; 119 человек умерли, 1286 выздоровели; Киев -6689 случаев; 126 человек умерли, 2320 выздоровели;

-6689 случаев; 126 человек умерли, 2320 выздоровели; Киевская область – 3184 случая; из них 59 летальных; 2154 пациенты выздоровели;

– 3184 случая; из них 59 летальных; 2154 пациенты выздоровели; Кировоградская область – 677 случаев; 33 человека погибли, 601 выздоровел;

– 677 случаев; 33 человека погибли, 601 выздоровел; Луганская область – 100 случаев; из них 1 летальный; 76 пациентов выздоровели;

– 100 случаев; из них 1 летальный; 76 пациентов выздоровели; Львовская область – 7754 случая; 203 человека погибли, 1305 выздоровели;

– 7754 случая; 203 человека погибли, 1305 выздоровели; Николаевская область – 504 случая; из них 12 летальных; 401 пациент выздоровел;

– 504 случая; из них 12 летальных; 401 пациент выздоровел; Одесская область – 2435 случаев; из них 32 летальных; 1081 пациент выздоровел;

– 2435 случаев; из них 32 летальных; 1081 пациент выздоровел; Полтавская область – 347 случаев; 13 человек погибли, 307 выздоровели;

– 347 случаев; 13 человек погибли, 307 выздоровели; Ровненская область – 4940 случаев; 84 человека погибли, 3395 выздоровели;

– 4940 случаев; 84 человека погибли, 3395 выздоровели; Сумская область – 352 случая; из них 6 летальных; 304 пациенты выздоровели;

– 352 случая; из них 6 летальных; 304 пациенты выздоровели; Тернопольская область – 2358 случаев; 34 человека погибли, 1504 выздоровели;

– 2358 случаев; 34 человека погибли, 1504 выздоровели; Харьковская область – 2909 случаев; 114 человек умерли, 1570 выздоровели;

– 2909 случаев; 114 человек умерли, 1570 выздоровели; Херсонская область – 207 случаев; из них 3 летальных; 190 пациентов выздоровели;

– 207 случаев; из них 3 летальных; 190 пациентов выздоровели; Хмельницкая область – 942 случая; из них 22 летальных; 804 пациенты выздоровели;

– 942 случая; из них 22 летальных; 804 пациенты выздоровели; Черкасская область – 800 случаев; 32 человека погибли, 611 выздоровели;

– 800 случаев; 32 человека погибли, 611 выздоровели; Черновицкая область – 5262 случая; 204 человека погибли, 3217 выздоровели;

– 5262 случая; 204 человека погибли, 3217 выздоровели; Черниговская область– 632 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 17 июля составляет 26 079. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854 064 образцы и ИФА 420 369 образцов.