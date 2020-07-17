Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за минувшие сутки заболели 809 человек: из них 65 детей и 132 медики.
Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: в Львовской области – 132, Ровенской области – 88 и Киеве – 76.
За сутки умерли 11 человек. Всего с начала вспышки в Украине зафиксировано 1456 летальных случаев.
При этом за сутки выздоровели 838 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 29 тысяч 769 пациентов.
За все время эпидемии в Украине заболели 57 тысяч 264 человека: в том числе 4068 детей и 7723 медики.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область– 2253 случая; из них 38 летальных; 1711 пациентов выздоровели;
- Волынская область– 3188 случаев; 74 человека погибли, 2000 выздоровели;
- Днепропетровская область– 1174 случая; из них 24 летальных; 1057 пациентов выздоровели;
- Донецкая область– 781 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;
- Житомирская область– 1580 случаев; 34 человека умерли, 1234 выздоровели;
- Закарпатская область– 4229 случаев; 145 человек умерли, 1499 выздоровели;
- Запорожская область– 658 случаев; из них 20 летальных; 535 пациентов выздоровели;
- Ивано-Франковская область– 3309 случаев; 119 человек умерли, 1286 выздоровели;
- Киев-6689 случаев; 126 человек умерли, 2320 выздоровели;
- Киевская область– 3184 случая; из них 59 летальных; 2154 пациенты выздоровели;
- Кировоградская область– 677 случаев; 33 человека погибли, 601 выздоровел;
- Луганская область– 100 случаев; из них 1 летальный; 76 пациентов выздоровели;
- Львовская область– 7754 случая; 203 человека погибли, 1305 выздоровели;
- Николаевская область– 504 случая; из них 12 летальных; 401 пациент выздоровел;
- Одесская область– 2435 случаев; из них 32 летальных; 1081 пациент выздоровел;
- Полтавская область– 347 случаев; 13 человек погибли, 307 выздоровели;
- Ровненская область– 4940 случаев; 84 человека погибли, 3395 выздоровели;
- Сумская область– 352 случая; из них 6 летальных; 304 пациенты выздоровели;
- Тернопольская область– 2358 случаев; 34 человека погибли, 1504 выздоровели;
- Харьковская область– 2909 случаев; 114 человек умерли, 1570 выздоровели;
- Херсонская область– 207 случаев; из них 3 летальных; 190 пациентов выздоровели;
- Хмельницкая область– 942 случая; из них 22 летальных; 804 пациенты выздоровели;
- Черкасская область– 800 случаев; 32 человека погибли, 611 выздоровели;
- Черновицкая область– 5262 случая; 204 человека погибли, 3217 выздоровели;
- Черниговская область– 632 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.
Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 17 июля составляет 26 079. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.
За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854 064 образцы и ИФА 420 369 образцов.
- Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.