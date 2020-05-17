Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.
Всего в Украине исследовано 227 801 образцов методом ПЦР.
В общем заболели: 1301 ребенок и 3569 медиков. На амбулаторном лечении находится 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.
В результате осложнений умерло 25 медработников. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (86 %).
Случаи подтверждены:
- Винницкая область – 715 (385 выздоровели)
- Волынская область – 615 (150 выздоровели)
- Днепропетровская область – 837 (95 выздоровели)
- Донецкая область – 130 (35 выздоровели)
- Житомирская область – 546 (140 выздоровели)
- Закарпатская область – 885 (166 выздоровели)
- Запорожская область – 378 (181 выздоровел)
- Ивано-Франковская область – 1210 (513 выздоровели)
- Киев – 2280 (224 выздоровели)
- Киевская область – 1197 (208 выздоровели)
- Кировоградская область – 443 (319 выздоровели)
- Луганская область – 42 (22 выздоровели)
- Львовская область – 1019 (197 выздоровели)
- Николаевская область – 238 (82 выздоровели)
- Одесская область – 746 (59 выздоровели)
- Полтавская область – 264 (184 выздоровели)
- Ровенская область – 1126 (347 выздоровели)
- Сумская область – 162 (89 выздоровели)
- Тернопольская область – 1078 (578 выздоровели)
- Харьковская область – 786 (119 выздоровели)
- Херсонская область – 167 (117 выздоровели)
- Хмельницкая область – 253 (65 выздоровели)
- Черкасская область – 372 (206 выздоровели)
- Черновицкая область – 2694 (608 выздоровели)
- Черниговская область -108 (27 выздоровели)
- В Украине за 16 мая зафиксировали еще 433 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- В Украине на сегодняшний день загруженность койко-мест в больницах не превышает 13%.