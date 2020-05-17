В Украине по состоянию на 17 мая подтвержден 18 291 случай COVID-19, из них 5116 человек выздоровели, 514 - умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего в Украине исследовано 227 801 образцов методом ПЦР.

В общем заболели: 1301 ребенок и 3569 медиков. На амбулаторном лечении находится 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.

В результате осложнений умерло 25 медработников. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет (86 %).

Случаи подтверждены:

Винницкая область – 715 (385 выздоровели)

Волынская область – 615 (150 выздоровели)

Днепропетровская область – 837 (95 выздоровели)

Донецкая область – 130 (35 выздоровели)

Житомирская область – 546 (140 выздоровели)

Закарпатская область – 885 (166 выздоровели)

Запорожская область – 378 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская область – 1210 (513 выздоровели)

Киев – 2280 (224 выздоровели)

Киевская область – 1197 (208 выздоровели)

Кировоградская область – 443 (319 выздоровели)

Луганская область – 42 (22 выздоровели)

Львовская область – 1019 (197 выздоровели)

Николаевская область – 238 (82 выздоровели)

Одесская область – 746 (59 выздоровели)

Полтавская область – 264 (184 выздоровели)

Ровенская область – 1126 (347 выздоровели)

Сумская область – 162 (89 выздоровели)

Тернопольская область – 1078 (578 выздоровели)

Харьковская область – 786 (119 выздоровели)

Херсонская область – 167 (117 выздоровели)

Хмельницкая область – 253 (65 выздоровели)

Черкасская область – 372 (206 выздоровели)

Черновицкая область – 2694 (608 выздоровели)

Черниговская область -108 (27 выздоровели)