Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 847 человек: из них 61 ребенок и 163 медики.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено: во Львовской области – 137, Киеве – 108, Закарпатской области – 89, Ивано-Франковской области – 76, Ровенской области – 75.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Черниговской областях.
В общем от осложнений COVID-19 умерли 1477 человек, из них 21 – за последние сутки.
При этом выздоровели уже 30 522 человека, за сутки – 756.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область – 2271 случай; из них 39 летальных; 1736 пациентов выздоровели;
- Волынская область– 3219 случаев; 74 человека погибли, 2094 выздоровели;
- Днепропетровская область– 1183 случая; из них 25 летальных; 1063 пациенты выздоровели;
- Донецкая область- 791 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;
- Житомирская область– 1584 случая; 34 человека погибли, 1249 выздоровели;
- Закарпатская область– 4318 случаев; 148 человек умерли, 1546 выздоровели;
- Запорожская область– 665 случаев; из них 20 летальных; 541 пациент выздоровел;
- Ивано-Франковская область– 3385 случаев; 120 человек умерли, 1304 выздоровели;
- Киев– 6797 случаев; 128 человек умерли, 2360 выздоровели;
- Киевская область– 3229 случаев; из них 59 летальных; 2219 пациентов выздоровели;
- Кировоградская область– 677 случаев; 33 человека погибли, 611 выздоровели;
- Луганская область– 105 случаев; из них 1 летальный; 79 пациентов выздоровели;
- Львовская область– 7891 случай; 207 человек умерли, 1326 выздоровели;
- Николаевская область– 510 случаев; из них 12 летальных; 403 пациенты выздоровели;
- Одесская область– 2492 случая; из них 35 летальных; 1117 пациентов выздоровели;
- Полтавская область– 348 случаев; 13 человек погибли, 310 выздоровели;
- Ровненская область– 5015 случаев; 87 человек погибли, 3576 выздоровели;
- Сумская область– 355 случаев; из них 6 летальных; 307 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область– 2394 случая; 34 человека умерли, 1529 выздоровели;
- Харьковская область– 2971 случай; 116 человек умерли, 1595 выздоровели;
- Херсонская область– 209 случаев; из них 3 летальных; 192 пациенты выздоровели;
- Хмельницкая область– 963 случая; из них 22 летальных; 818 пациентов выздоровели;
- Черкасская область– 818 случаев; 32 человека погибли, 612 выздоровели;
- Черновицкая область– 5289 случаев; 204 человека погибли, 3331 выздоровел;
- Черниговская область– 632 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.
- Министерство охраны здоровья готовит проект постановления, которым адаптивный карантин продолжат еще минимум на месяц.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.