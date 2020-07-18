В Украине по состоянию на 18 июля зафиксировано 58 тысяч 111 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 847 человек: из них 61 ребенок и 163 медики.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено: во Львовской области – 137, Киеве – 108, Закарпатской области – 89, Ивано-Франковской области – 76, Ровенской области – 75.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано в Кировоградской и Черниговской областях.

В общем от осложнений COVID-19 умерли 1477 человек, из них 21 – за последние сутки.

При этом выздоровели уже 30 522 человека, за сутки – 756.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2271 случай; из них 39 летальных; 1736 пациентов выздоровели;

– 2271 случай; из них 39 летальных; 1736 пациентов выздоровели; Волынская область – 3219 случаев; 74 человека погибли, 2094 выздоровели;

– 3219 случаев; 74 человека погибли, 2094 выздоровели; Днепропетровская область – 1183 случая; из них 25 летальных; 1063 пациенты выздоровели;

– 1183 случая; из них 25 летальных; 1063 пациенты выздоровели; Донецкая область- 791 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели;

791 случай; из них 10 летальных; 298 пациентов выздоровели; Житомирская область – 1584 случая; 34 человека погибли, 1249 выздоровели;

– 1584 случая; 34 человека погибли, 1249 выздоровели; Закарпатская область – 4318 случаев; 148 человек умерли, 1546 выздоровели;

– 4318 случаев; 148 человек умерли, 1546 выздоровели; Запорожская область – 665 случаев; из них 20 летальных; 541 пациент выздоровел;

– 665 случаев; из них 20 летальных; 541 пациент выздоровел; Ивано-Франковская область – 3385 случаев; 120 человек умерли, 1304 выздоровели;

– 3385 случаев; 120 человек умерли, 1304 выздоровели; К иев – 6797 случаев; 128 человек умерли, 2360 выздоровели;

– 6797 случаев; 128 человек умерли, 2360 выздоровели; Киевская область – 3229 случаев; из них 59 летальных; 2219 пациентов выздоровели;

– 3229 случаев; из них 59 летальных; 2219 пациентов выздоровели; Кировоградская область – 677 случаев; 33 человека погибли, 611 выздоровели;

– 677 случаев; 33 человека погибли, 611 выздоровели; Луганская область – 105 случаев; из них 1 летальный; 79 пациентов выздоровели;

– 105 случаев; из них 1 летальный; 79 пациентов выздоровели; Львовская область – 7891 случай; 207 человек умерли, 1326 выздоровели;

– 7891 случай; 207 человек умерли, 1326 выздоровели; Николаевская область – 510 случаев; из них 12 летальных; 403 пациенты выздоровели;

– 510 случаев; из них 12 летальных; 403 пациенты выздоровели; Одесская область – 2492 случая; из них 35 летальных; 1117 пациентов выздоровели;

– 2492 случая; из них 35 летальных; 1117 пациентов выздоровели; Полтавская область – 348 случаев; 13 человек погибли, 310 выздоровели;

– 348 случаев; 13 человек погибли, 310 выздоровели; Ровненская область – 5015 случаев; 87 человек погибли, 3576 выздоровели;

– 5015 случаев; 87 человек погибли, 3576 выздоровели; Сумская область – 355 случаев; из них 6 летальных; 307 пациентов выздоровели;

– 355 случаев; из них 6 летальных; 307 пациентов выздоровели; Тернопольская область – 2394 случая; 34 человека умерли, 1529 выздоровели;

– 2394 случая; 34 человека умерли, 1529 выздоровели; Харьковская область – 2971 случай; 116 человек умерли, 1595 выздоровели;

– 2971 случай; 116 человек умерли, 1595 выздоровели; Херсонская область – 209 случаев; из них 3 летальных; 192 пациенты выздоровели;

– 209 случаев; из них 3 летальных; 192 пациенты выздоровели; Хмельницкая область – 963 случая; из них 22 летальных; 818 пациентов выздоровели;

– 963 случая; из них 22 летальных; 818 пациентов выздоровели; Черкасская область – 818 случаев; 32 человека погибли, 612 выздоровели;

– 818 случаев; 32 человека погибли, 612 выздоровели; Черновицкая область – 5289 случаев; 204 человека погибли, 3331 выздоровел;

– 5289 случаев; 204 человека погибли, 3331 выздоровел; Черниговская область– 632 случая; из них 14 летальных; 309 пациентов выздоровели.