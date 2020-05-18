Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Всего заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений умерли 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждены:

  • Винницкая область – 733 (386 выздоровели)
  • Волынская область – 625 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская область – 843 (95 выздоровели)
  • Донецкая область – 131 (42 выздоровели)
  • Житомирская область – 564 (149 выздоровели)
  • Закарпатская область – 901 (189 выздоровели)
  • Запорожская область – 382 (185 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область – 1221 (513 выздоровели)
  • Киев – 2321 (224 выздоровели)
  • Киевская область – 1224 (212 выздоровели)
  • Кировоградская область – 445 (319 выздоровели)
  • Луганская область – 42 (22 выздоровели)
  • Львовская область – 1066 (206 выздоровели)
  • Николаевская область – 262 (82 выздоровели)
  • Одесская область – 764 (60 выздоровели)
  • Полтавская область – 264 (189 выздоровели)
  • Ровенская область – 1167 (353 выздоровели)
  • Сумская область – 163 (89 выздоровели)
  • Тернопольская область – 1081 (599 выздоровели)
  • Харьковская область – 789 (147 выздоровели)
  • Херсонская область – 168 (126 выздоровели)
  • Хмельницкая область – 267 (67 выздоровели)
  • Черкасская область – 372 (207 выздоровели)
  • Черновицкая область – 2713 (634 выздоровели)
  • Черниговская область – 108 (31 выздоровел).

  • В Украине по состоянию на 17 мая подтвержден 18 291 случай COVID-19, из них 5116 человек выздоровели, 514 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая.