Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.
Всего заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
В результате осложнений умерли 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).
В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи подтверждены:
- Винницкая область – 733 (386 выздоровели)
- Волынская область – 625 (150 выздоровели)
- Днепропетровская область – 843 (95 выздоровели)
- Донецкая область – 131 (42 выздоровели)
- Житомирская область – 564 (149 выздоровели)
- Закарпатская область – 901 (189 выздоровели)
- Запорожская область – 382 (185 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 1221 (513 выздоровели)
- Киев – 2321 (224 выздоровели)
- Киевская область – 1224 (212 выздоровели)
- Кировоградская область – 445 (319 выздоровели)
- Луганская область – 42 (22 выздоровели)
- Львовская область – 1066 (206 выздоровели)
- Николаевская область – 262 (82 выздоровели)
- Одесская область – 764 (60 выздоровели)
- Полтавская область – 264 (189 выздоровели)
- Ровенская область – 1167 (353 выздоровели)
- Сумская область – 163 (89 выздоровели)
- Тернопольская область – 1081 (599 выздоровели)
- Харьковская область – 789 (147 выздоровели)
- Херсонская область – 168 (126 выздоровели)
- Хмельницкая область – 267 (67 выздоровели)
- Черкасская область – 372 (207 выздоровели)
- Черновицкая область – 2713 (634 выздоровели)
- Черниговская область – 108 (31 выздоровел).
- В Украине по состоянию на 17 мая подтвержден 18 291 случай COVID-19, из них 5116 человек выздоровели, 514 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая.