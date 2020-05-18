По состоянию на 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, из них 5 276 человек выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

Всего заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений умерли 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждены:

Винницкая область – 733 (386 выздоровели)

Волынская область – 625 (150 выздоровели)

Днепропетровская область – 843 (95 выздоровели)

Донецкая область – 131 (42 выздоровели)

Житомирская область – 564 (149 выздоровели)

Закарпатская область – 901 (189 выздоровели)

Запорожская область – 382 (185 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 1221 (513 выздоровели)

Киев – 2321 (224 выздоровели)

Киевская область – 1224 (212 выздоровели)

Кировоградская область – 445 (319 выздоровели)

Луганская область – 42 (22 выздоровели)

Львовская область – 1066 (206 выздоровели)

Николаевская область – 262 (82 выздоровели)

Одесская область – 764 (60 выздоровели)

Полтавская область – 264 (189 выздоровели)

Ровенская область – 1167 (353 выздоровели)

Сумская область – 163 (89 выздоровели)

Тернопольская область – 1081 (599 выздоровели)

Харьковская область – 789 (147 выздоровели)

Херсонская область – 168 (126 выздоровели)

Хмельницкая область – 267 (67 выздоровели)

Черкасская область – 372 (207 выздоровели)

Черновицкая область – 2713 (634 выздоровели)

Черниговская область – 108 (31 выздоровел).