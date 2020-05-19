В Украине по состоянию на 19 мая подтверждено наименьшее за последний месяц количество новых случаев коронавируса COVID-19. Кроме того, количество тех, кто выздоровел за сутки, во второй раз превысило число заболевших.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки подтверждено 260 новых случаев коронавируса: в частности, заболели 24 ребенка и 46 медиков. Это наименьшее количество, начиная с 20 апреля.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Киеве (38), Львовской области (32), Черновицкой области (29) и Харьковской области (27).

Ни одного нового случая за сутки не подтверждено: в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

За сутки скончались еще 13 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В то же время выздоровели 356 человек. В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1445 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 18 тысяч 876 человек, в том числе 1348 детей и 3696 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 239 тысяч 961 образец методом ПЦР (7062 исследования за минувшие сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 751 случай заражения; 11 человек скончались, 405 выздоровели;

• Волынская область – 635 случаев COVID-19; 17 пациентов скончались; 158 выздоровели;

• Днепропетровская область – 843 случая заболевания; из них 13 летальных; 104 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 131 случай COVID-19; 4 человека скончались, 42 выздоровели;

• Житомирская область – 573 случая COVID-19; 12 человек скончались, 185 выздоровели;

• Закарпатская область – 911 случаев коронавируса; из них 24 летальных; 197 пациентов выздоровели;

• Запорожская область – 385 случаев COVID-19; из них 9 летальных; 196 человек выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1235 случаев COVID-19; 70 человек скончались, 524 выздоровели;

• город Киев – 2359 случаев коронавируса; из них 52 летальных; 285 пациентов выздоровели;

• Киевская область – 1245 случаев коронавируса; 29 человек скончались, 212 выздоровели;

• Кировоградская область – 445 случаев заболевания; 20 пациентов скончались, 326 выздоровели;

• Луганская область – 42 случая заражения; 23 пациента выздоровели;

• Львовская область – 1098 случаев COVID-19; из них 30 летальных; 216 человек выздоровели;

• Николаевская область – 263 случая заболевания; 6 человек скончались, 98 выздоровели;

• Одесская область – 784 случая; из них 13 летальных; 80 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 264 случая заражения; 10 человек скончались, 203 выздоровели;

• Ровенская область – 1188 случаев COVID-19; 29 человек скончались, 370 выздоровели;

• Сумская область – 164 случая коронавируса; из них 4 летальных; 98 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1081 случай заражения; 22 пациента скончались, 619 выздоровели;

• Харьковская область – 816 случаев COVID-19; 30 человек скончались, 163 выздоровели;

• Херсонская область – 168 случаев, из них 2 летальных; 132 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 267 случаев заражения; из них 9 летальных; 67 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 376 случаев COVID-19; 16 человек скончались, 217 выздоровели;

• Черновицкая область – 2742 случая COVID-19; 110 человек скончались, 682 выздоровели;

• Черниговская область – 110 случаев заболевания; из них 6 летальных; 31 пациент выздоровел.

На амбулаторном лечении находятся 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников.

В общей сложности нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.