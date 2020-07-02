В Украине по состоянию на 2 июля подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки обнаружили 889 новых случаев: из них 38 детей и 63 медицинских работника.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано: во Львовской области – 152, Киеве – 104, Ровенской области – 93, Закарпатской области – 85, Волынской области – 81.

Новых случаев COVID-19 не выявили в Черкасской и Николаевской областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 1895 случаев заражения, 30 из которых летальные; 1250 человек выздоровели;

Волынская область – 2508 случаев коронавируса; 62 человека погибли, 744 выздоровели;

Днепропетровская область – 1095 случаев COVID-19; 23 человека погибли, 935 выздоровели;

Донецкая область – 562 случая, 9 из которых летальные; 167 пациентов выздоровели;

Житомирская область – 1421 случай, 30 из которых летальные; 849 пациентов выздоровели;

Закарпатская область – 3046 случаев заражения; 97 человек погибли, 975 выздоровели;

Запорожская область – 576 случаев, 17 из которых летальные; 442 пациента выздоровели;

Ивано-Франковская область 2489 случаев; 102 человека погибли, 1108 выздоровели;

Киев – 5242 случая коронавируса; 111 человек умерли, 1642 выздоровели;

Киевская область – 2655 случаев; 51 человек умер, 1398 выздоровели;

Кировоградская область – 650 случаев, 31 из которых летальный, 551 пациент выздоровел;

Львовская область – 5730 случаев заражения; 146 человек умерли, 856 выздоровели;

Луганская область – 83 случая COVID-19; 59 пациентов выздоровели;

Николаевская область – 447 случаев заражения, 10 из них летальные; 288 пациентов выздоровели;

Одесская область – 1736 случаев, из которых 24 летальных; 761 пациент выздоровел;

Полтавская область – 320 случаев коронавируса; 13 человек погибли, 273 выздоровели;

Ровенская область – 3877 случаев; 70 человек умерли, 1875 выздоровели;

Сумская область – 302 случая, из них 5 летальных; 237 человек выздоровели;

Тернопольская область – 1958 случаев заболевания; 29 человек погибли, 1177 выздоровели;

Харьковская область – 2207 случаев, из них 84 летальных; 1137 пациентов выздоровели;

Херсонская область – 194 случая COVID-19; 3 человека погибли, 179 выздоровели;

Хмельницкая область – 808 случаев заболевания, из них 18 летальных; 558 пациентов выздоровели;

Черкасская область – 645 случаев; 26 человек погибли, 477 выздоровели;

Черновицкая область – 4894 случая COVID-19; 183 человек умерли, 1970 выздоровели;

Черниговская область – 547 случаев, из которых 11 летальных; 145 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 02.07 составляет 24 650 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

Сейчас госпитализированы 4485 человек, из них 98 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 234 человека, подключен к аппарату ИВЛ – 401 пациент.

Заболевания подтверждено в 3308 детей и 6828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.

33653 больных находились на амбулаторном лечении.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 677 257, методом ИФА – 228 357.