В Украине по состоянию на 21 мая количество случаев коронавируса COVID-19 превысило отметку в 19,7 тысяч. Новые случаи подтверждены практически во всех регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 476 людей: из них 29 детей и 76 медиков.

Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах, кроме Черкасской области.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Ровенской области (70), Киевской области (55), Черновицкой области (46) и Киеве (65).

За сутки скончались еще 15 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В то же время за сутки выздоровели еще 272 человека. В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 19 тысяч 706 человек: из них 1405 детей и 3833 медика.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 257 тыс. 890 образцов методом ПЦР. Стоит отметить, что за минувшие сутки было проведено рекордное количество исследований – 9361.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 788 случаев заражения; 13 человек скончались, 425 выздоровели;

• Волынская область – 698 случаев; из них 21 летальный; 172 пациента выздоровели;

• Днепропетровская область – 856 случаев заболевания; 13 человек скончались, 121 выздоровел;

• Донецкая область – 138 случаев COVID-19; из них 4 летальных; 52 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 589 случаев COVID-19; 13 человек скончались, 248 выздоровели;

• Закарпатская область – 964 случая коронавируса; 24 человека скончались, 224 выздоровели;

• Запорожская область – 398 случаев коронавируса; из них 11 летальных; 213 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1257 случаев COVID-19; 73 человека скончались, 562 выздоровели;

• город Киев – 2475 случаев коронавируса; из них 57 летальных; 315 пациентов выздоровели;

• Киевская область – 1316 случаев заражения; 29 человек скончались, 238 выздоровели;

• Кировоградская область – 455 случаев COVID-19; 21 человек скончался, 336 выздоровели;

• Луганская область – 43 случая заболевания; 33 пациента выздоровели;

• Львовская область – 1175 случаев заражения; 32 человека скончались, 234 выздоровели;

• Николаевская область – 274 случая COVID-19; из них 7 летальных; 101 пациент выздоровел;

• Одесская область – 806 случаев; из них 14 летальных; 99 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 266 случаев COVID-19; 10 человек скончались, 213 выздоровели;

• Ровенская область – 1287 случаев заражения; 29 человек скончались, 449 выздоровели;

• Сумская область – 165 случаев заболевания; из них 4 летальных; 102 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 1098 случаев коронавируса; 23 человека скончались, 678 выздоровели;

• Харьковская область – 851 случай COVID-19; 32 человека скончались, 204 выздоровели;

• Херсонская область – 173 случая; из них 2 летальных; 132 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 294 случая коронавируса; 9 человек скончались, 80 выздоровели;

• Черкасская область – 381 случай заражения; 16 человек скончались, 225 выздоровели;

• Черновицкая область – 2842 случая COVID-19; 116 человек скончались, 730 выздоровели;

• Черниговская область – 117 случаев заражения; из них 6 летальных; 41 пациент выздоровел.

На амбулаторном лечении находятся 13 тысяч 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.