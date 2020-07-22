Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 22 июля

В Украине по состоянию на 22 июля зафиксировано 60 тысяч 955 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 829 человек: из них 75 детей и 83 медики.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: в Киеве-132, Львовской области – 124 и Ивано-Франковской области – 78.

За сутки умерли 16 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1534 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 973 человека. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 33 172 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 60 955 человек: в том числе 4329 детей и 8103 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2364 случая; из них 42 летальных; 1806 пациентов выздоровели;

– 2364 случая; из них 42 летальных; 1806 пациентов выздоровели; Волынская область – 3359 случаев; 79 человек умерли; 2307 выздоровели;

– 3359 случаев; 79 человек умерли; 2307 выздоровели; Днепропетровская область – 1260 случаев; из них 25 летальных; 1067 пациентов выздоровели;

– 1260 случаев; из них 25 летальных; 1067 пациентов выздоровели; Донецкая область – 813 случаев; из них 11 летальных; 346 пациентов выздоровели;

– 813 случаев; из них 11 летальных; 346 пациентов выздоровели; Житомирская область – 1634 случая; 35 человек погибли, 1287 выздоровели;

– 1634 случая; 35 человек погибли, 1287 выздоровели; Закарпатская область – 4578 случаев; 163 человека погибли, 1717 выздоровели;

– 4578 случаев; 163 человека погибли, 1717 выздоровели; Запорожская область – 691 случай; из них 21 летальный; 556 пациентов выздоровели;

– 691 случай; из них 21 летальный; 556 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3689 случаев; 125 человек умерли, 1383 выздоровели;

– 3689 случаев; 125 человек умерли, 1383 выздоровели; Кировоградская область – 688 случаев; из них 33 летальных; 618 пациентов выздоровели;

– 688 случаев; из них 33 летальных; 618 пациентов выздоровели; Киев – 7166 случаев; 128 человек умерли, 2521 выздоровела;

– 7166 случаев; 128 человек умерли, 2521 выздоровела; Киевская область – 3359 случаев; 59 человек погибли, 2397 выздоровели;

– 3359 случаев; 59 человек погибли, 2397 выздоровели; Львовская область – 8353 случая; 212 человек умерли, 1832 выздоровели;

– 8353 случая; 212 человек умерли, 1832 выздоровели; Луганская область – 110 случаев; из них 1 летальный; 83 пациенты выздоровели;

– 110 случаев; из них 1 летальный; 83 пациенты выздоровели; Николаевская область – 527 случаев; из них 12 летальных; 410 пациентов выздоровели;

– 527 случаев; из них 12 летальных; 410 пациентов выздоровели; Одесская область – 2660 случаев; из них 38 летальных; 1140 пациентов выздоровели;

– 2660 случаев; из них 38 летальных; 1140 пациентов выздоровели; Полтавская область – 360 случаев; 13 человек погибли, 314 выздоровели;

– 360 случаев; 13 человек погибли, 314 выздоровели; Ровненская область – 5232 случая; 91 человек умер, 4027 выздоровели;

– 5232 случая; 91 человек умер, 4027 выздоровели; Сумская область – 383 случая; из них 7 летальных; 322 пациенты выздоровели;

– 383 случая; из них 7 летальных; 322 пациенты выздоровели; Тернопольская область – 208 случаев; 35 человек погибли, 1608 выздоровели;

– 208 случаев; 35 человек погибли, 1608 выздоровели; Харьковская область – 3139 случаев; 119 человек умерли, 1750 выздоровели;

– 3139 случаев; 119 человек умерли, 1750 выздоровели; Херсонская область – 217 случаев; из них 3 летальных; 193 пациенты выздоровели;

– 217 случаев; из них 3 летальных; 193 пациенты выздоровели; Хмельницкая область – 994 случая; из них 23 летальных; 834 пациенты выздоровели;

– 994 случая; из них 23 летальных; 834 пациенты выздоровели; Черновицкая область – 5404 случая; 208 человек умерли, 3688 выздоровели;

– 5404 случая; 208 человек умерли, 3688 выздоровели; Черкасская область – 853 случая; 36 человек погибли, 629 выздоровели;

– 853 случая; 36 человек погибли, 629 выздоровели; Черниговская область – 654 случая; из них 15 летальных; 337 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных на 22 июля составляет 26 289. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (251) Закарпатской (215,2) и Черновицкой (167,3) областях.

На стационарном лечении находится 3891 человек, из них 84 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15 948 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 469 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%), Харьковской и Черновицкой (по 3,9%), а также в Полтавской (3,7%) областях.

За сутки исследовано 13 574 образцы методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 907 360 образцов.