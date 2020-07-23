В Украине по состоянию на 23 июля зафиксировано 61 тысячу 851 случай заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 856 человек: из них 71 ребенок и 50 медиков.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано: в Киеве – 112, Львовской области – 109, Ивано-Франковской области – 76 и Ровенской области – 71.

За сутки умерли 17 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксирован 1551 летальный случай.

При этом за сутки выздоровели 828 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 34 тысячи пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 61 тысяча 851 человек: в том числе 4400 детей и 8153 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2416 случаев; из них 43 летальных; 1868 пациентов выздоровели;

– 2416 случаев; из них 43 летальных; 1868 пациентов выздоровели; Волынская область – 3401 случай; 80 человек умерли; 2354 выздоровели;

– 3401 случай; 80 человек умерли; 2354 выздоровели; Днепропетровская область – 1275 случаев; из них 26 летальных; 1067 пациентов выздоровели;

– 1275 случаев; из них 26 летальных; 1067 пациентов выздоровели; Донецкая область – 818 случаев; из них 11 летальных; 416 пациентов выздоровели;

– 818 случаев; из них 11 летальных; 416 пациентов выздоровели; Житомирская область – 1654 случая; 35 человек погибли, 1324 выздоровели;

– 1654 случая; 35 человек погибли, 1324 выздоровели; Закарпатская область – 4641 случай; 166 человек умерли, 1780одужалы;

– 4641 случай; 166 человек умерли, 1780одужалы; Запорожская область – 700 случаев; из них 21 летальный; 556 пациентов выздоровели;

– 700 случаев; из них 21 летальный; 556 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3765 случаев; 127 человек умерли, 1394 выздоровели;

– 3765 случаев; 127 человек умерли, 1394 выздоровели; Кировоградская область – 689 случаев; из них 33 летальных; 619 пациентов выздоровели;

– 689 случаев; из них 33 летальных; 619 пациентов выздоровели; Киев – 7278 случаев; 128 человек умерли, 2546 выздоровели;

– 7278 случаев; 128 человек умерли, 2546 выздоровели; Киевская область – 3391 случай; 59 человек погибли, 2465 выздоровели;

– 3391 случай; 59 человек погибли, 2465 выздоровели; Львовская область – 8462 случая; 216 человек умерли, 1903 выздоровели;

– 8462 случая; 216 человек умерли, 1903 выздоровели; Луганская область – 116 случаев; из них 1 летальный; 84 пациента выздоровели;

– 116 случаев; из них 1 летальный; 84 пациента выздоровели; Николаевская область – 530 случаев; из них 12 летальных; 422 пациенты выздоровели;

– 530 случаев; из них 12 летальных; 422 пациенты выздоровели; Одесская область – 2691 случай; из них 39 летальных; 1206 пациентов выздоровели;

– 2691 случай; из них 39 летальных; 1206 пациентов выздоровели; Полтавская область – 371 случай; 14 человек погибли, 315 выздоровели;

– 371 случай; 14 человек погибли, 315 выздоровели; Ровенская область – 5303 случая; 91 человек умер, 4095 выздоровели;

– 5303 случая; 91 человек умер, 4095 выздоровели; Сумская область – 393 случая; из них 7 летальных; 324 пациенты выздоровели;

– 393 случая; из них 7 летальных; 324 пациенты выздоровели; Тернопольская область – 2548 случаев; 36 человек погибли, 1620 выздоровели;

– 2548 случаев; 36 человек погибли, 1620 выздоровели; Харьковская область – 3203 случая; 120 человек умерли, 1806 выздоровели;

– 3203 случая; 120 человек умерли, 1806 выздоровели; Херсонская область – 218 случаев; из них 3 летальных; 194 пациенты выздоровели;

– 218 случаев; из них 3 летальных; 194 пациенты выздоровели; Хмельницкая область – 1008 случаев; из них 23 летальных; 860 пациентов выздоровели;

– 1008 случаев; из них 23 летальных; 860 пациентов выздоровели; Черновицкая область – 5443 случая; 209 человек умерли, 3775 выздоровели;

– 5443 случая; 209 человек умерли, 3775 выздоровели; Черкасская область – 870 случаев; 36 человек погибли, 634 выздоровели;

– 870 случаев; 36 человек погибли, 634 выздоровели; Черниговская область – 667 случаев; из них 15 летальных; 373 пациенты выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 23 июля составляет 26 300. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (252) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой (по 3,8%) областях.

За сутки исследовано 14 498 образцов методом ПЦР.