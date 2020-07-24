В Украине по состоянию на 24 июля зафиксировано 62 тысячи 823 случая заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 972 человека: из них 65 детей и 43 медики.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 126, Киеве – 118, Ровенской области – 96, Ивано-Франковской – 87 и Харьковской области – 74.

За сутки умерли 20 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1571 летальный случай.

При этом за сутки выздоровели 886 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 34 886 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 62 тысячи 823 человека: в том числе 4465 детей и 8169 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2462 случая; из них 46 летальных; 1899 пациентов выздоровели;

– 2462 случая; из них 46 летальных; 1899 пациентов выздоровели; Волынская область – 3446 случаев; 80 человек умерли; 2441 выздоровела;

– 3446 случаев; 80 человек умерли; 2441 выздоровела; Днепропетровская область – 1302 случая; из них 27 летальных; 1070 пациентов выздоровели;

– 1302 случая; из них 27 летальных; 1070 пациентов выздоровели; Донецкая область – 830 случаев; из них 11 летальных; 502 пациенты выздоровели;

– 830 случаев; из них 11 летальных; 502 пациенты выздоровели; Житомирская область – 1670 случаев; 35 человек погибли, 1329 выздоровели;

– 1670 случаев; 35 человек погибли, 1329 выздоровели; Закарпатская область – 4706 случаев; 168 человек умерли, 1820 выздоровели;

– 4706 случаев; 168 человек умерли, 1820 выздоровели; Запорожская область – 712 случаев; из них 21 летальный; 567 пациентов выздоровели;

– 712 случаев; из них 21 летальный; 567 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3852 случая; 130 человек умерли, 1408 выздоровели;

– 3852 случая; 130 человек умерли, 1408 выздоровели; Кировоградская область – 689 случаев; из них 33 летальных; 624 пациенты выздоровели;

– 689 случаев; из них 33 летальных; 624 пациенты выздоровели; Киев -7369 случаев; 129 человек умерли, 2667 выздоровели;

-7369 случаев; 129 человек умерли, 2667 выздоровели; Киевская область- 3421 случай; 59 человек погибли, 2511 выздоровели;

3421 случай; 59 человек погибли, 2511 выздоровели; Львовская область – 8588 случаев; 221 человек умер, 1919 выздоровели;

– 8588 случаев; 221 человек умер, 1919 выздоровели; Луганская область – 118 случаев; из них 1 летальный; 84 пациента выздоровели;

– 118 случаев; из них 1 летальный; 84 пациента выздоровели; Николаевская область – 536 случаев; из них 12 летальных; 425 пациентов выздоровели;

– 536 случаев; из них 12 летальных; 425 пациентов выздоровели; Одесская область – 2749 случаев; из них 40 летальных; 1227 пациентов выздоровели;

– 2749 случаев; из них 40 летальных; 1227 пациентов выздоровели; Полтавская область – 378 случаев; 14 человек погибли, 316 выздоровели;

– 378 случаев; 14 человек погибли, 316 выздоровели; Ровенская область – 5399 случаев; 91 человек умер, 4206 выздоровели;

– 5399 случаев; 91 человек умер, 4206 выздоровели; Сумская область – 397 случаев; из них 7 летальных; 327 пациентов выздоровели;

– 397 случаев; из них 7 летальных; 327 пациентов выздоровели; Тернопольская область – 2604 случая; 36 человек погибли, 1681 выздоровела;

– 2604 случая; 36 человек погибли, 1681 выздоровела; Харьковская область – 3277 случаев; 121 человек умер, 1846 выздоровели;

– 3277 случаев; 121 человек умер, 1846 выздоровели; Херсонская область – 218 случаев; из них 3 летальных; 198 пациентов выздоровели;

– 218 случаев; из них 3 летальных; 198 пациентов выздоровели; Хмельницкая область – 1021 случай; из них 23 летальных; 873 пациенты выздоровели;

– 1021 случай; из них 23 летальных; 873 пациенты выздоровели; Черновицкая область – 5485 случаев; 210 человек умерли, 3867 выздоровели;

– 5485 случаев; 210 человек умерли, 3867 выздоровели; Черкасская область – 888 случаев; 36 человек погибли, 645 выздоровели;

– 888 случаев; 36 человек погибли, 645 выздоровели; Черниговская область– 679 случаев; из них 17 летальных; 434 пациенты выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 24 июля составляет 26 366. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой (по 3,8%) областях.

За сутки исследовано 16 323 образцы методом ПЦР. Всего проведено 937 006 ПЦР-исследований.