Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 972 человека: из них 65 детей и 43 медики.
Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: во Львовской области – 126, Киеве – 118, Ровенской области – 96, Ивано-Франковской – 87 и Харьковской области – 74.
За сутки умерли 20 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1571 летальный случай.
При этом за сутки выздоровели 886 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 34 886 пациентов.
За все время эпидемии в Украине заболели 62 тысячи 823 человека: в том числе 4465 детей и 8169 медиков.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область– 2462 случая; из них 46 летальных; 1899 пациентов выздоровели;
- Волынская область– 3446 случаев; 80 человек умерли; 2441 выздоровела;
- Днепропетровская область– 1302 случая; из них 27 летальных; 1070 пациентов выздоровели;
- Донецкая область– 830 случаев; из них 11 летальных; 502 пациенты выздоровели;
- Житомирская область– 1670 случаев; 35 человек погибли, 1329 выздоровели;
- Закарпатская область– 4706 случаев; 168 человек умерли, 1820 выздоровели;
- Запорожская область– 712 случаев; из них 21 летальный; 567 пациентов выздоровели;
- Ивано-Франковская область– 3852 случая; 130 человек умерли, 1408 выздоровели;
- Кировоградская область– 689 случаев; из них 33 летальных; 624 пациенты выздоровели;
- Киев-7369 случаев; 129 человек умерли, 2667 выздоровели;
- Киевская область- 3421 случай; 59 человек погибли, 2511 выздоровели;
- Львовская область– 8588 случаев; 221 человек умер, 1919 выздоровели;
- Луганская область– 118 случаев; из них 1 летальный; 84 пациента выздоровели;
- Николаевская область– 536 случаев; из них 12 летальных; 425 пациентов выздоровели;
- Одесская область– 2749 случаев; из них 40 летальных; 1227 пациентов выздоровели;
- Полтавская область– 378 случаев; 14 человек погибли, 316 выздоровели;
- Ровенская область– 5399 случаев; 91 человек умер, 4206 выздоровели;
- Сумская область– 397 случаев; из них 7 летальных; 327 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область– 2604 случая; 36 человек погибли, 1681 выздоровела;
- Харьковская область– 3277 случаев; 121 человек умер, 1846 выздоровели;
- Херсонская область– 218 случаев; из них 3 летальных; 198 пациентов выздоровели;
- Хмельницкая область– 1021 случай; из них 23 летальных; 873 пациенты выздоровели;
- Черновицкая область– 5485 случаев; 210 человек умерли, 3867 выздоровели;
- Черкасская область– 888 случаев; 36 человек погибли, 645 выздоровели;
- Черниговская область– 679 случаев; из них 17 летальных; 434 пациенты выздоровели.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 24 июля составляет 26 366. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.
Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой (по 3,8%) областях.
За сутки исследовано 16 323 образцы методом ПЦР. Всего проведено 937 006 ПЦР-исследований.
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