Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человек, из них 257 детей и 744 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. – 889 (472 выздоровели)
- Волынская обл. – 771 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 869 (191 выздоровел)
- Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. – 626 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 1061 (265 выздоровели)
- Запорожская обл. – 410 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1277 (637 выздоровели)
- м. Киев – 2623 (358 выздоровели)
- Киевская обл. – 1419 (291 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 473 (358 выздоровели)
- Луганская обл. – 43 (34 выздоровели)
- Львовская обл. – 1333 (276 выздоровели)
- Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. – 827 (128 выздоровели)
- Полтавская обл. – 266 (235 выздоровели)
- Ровенская обл. – 1417 (561 выздоровел)
- Сумская обл. – 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1115 (778 выздоровели)
- Харьковская обл. – 910 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 346 (99 выздоровели)
- Черкасская обл. – 388 (256 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 3028 (798 выздоровели)
- Черниговская обл. – 129 (46 выздоровели).
Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.