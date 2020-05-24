В Украине по состоянию на 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19, из них 7108 выздоровели, 617 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 406 случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человек, из них 257 детей и 744 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 889 (472 выздоровели)

Волынская обл. – 771 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 869 (191 выздоровел)

Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. – 626 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1061 (265 выздоровели)

Запорожская обл. – 410 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1277 (637 выздоровели)

м. Киев – 2623 (358 выздоровели)

Киевская обл. – 1419 (291 выздоровели)

Кировоградская обл. – 473 (358 выздоровели)

Луганская обл. – 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. – 1333 (276 выздоровели)

Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. – 827 (128 выздоровели)

Полтавская обл. – 266 (235 выздоровели)

Ровенская обл. – 1417 (561 выздоровел)

Сумская обл. – 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1115 (778 выздоровели)

Харьковская обл. – 910 (208 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 346 (99 выздоровели)

Черкасская обл. – 388 (256 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3028 (798 выздоровели)

Черниговская обл. – 129 (46 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР.