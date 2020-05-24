Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков. На амбулаторном лечении 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6543 человек, из них 257 детей и 744 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. – 889 (472 выздоровели)
  • Волынская обл. – 771 (182 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 869 (191 выздоровел)
  • Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 626 (284 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1061 (265 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 410 (226 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1277 (637 выздоровели)
  • м. Киев – 2623 (358 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1419 (291 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 473 (358 выздоровели)
  • Луганская обл. – 43 (34 выздоровели)
  • Львовская обл. – 1333 (276 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели)
  • Одесская обл. – 827 (128 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 266 (235 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 1417 (561 выздоровел)
  • Сумская обл. – 166 (112 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1115 (778 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 910 (208 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 346 (99 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 388 (256 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3028 (798 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 129 (46 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР.

  • Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
  • В Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

 

 