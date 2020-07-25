В Украине по состоянию на 25 июля за сутки зафиксировали почти рекордное количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1106 человек: из них 64 ребенка и 78 медиков.

Наибольшее количество больных COVID-19 за минувшие сутки обнаружено: в Ровенской области – 143, Киеве – 129, Львовской области – 114, Одесской области – 97 и Ивано-Франковской – 85.

За сутки умерли 19 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1590 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 611 человек. С начала вспышки коронавирус победили уже 35 497 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 63 тысячи 929 человек: в том числе 4529 детей и 8274 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 2512 случаев; из них 46 летальных; 1926 пациентов выздоровели;

2512 случаев; из них 46 летальных; 1926 пациентов выздоровели; Волынская область – 3503 случая; 83 человека умерли; 2502 выздоровели;

– 3503 случая; 83 человека умерли; 2502 выздоровели; Днепропетровская область – 1317 случаев; из них 27 летальных; 1071 пациент выздоровел;

– 1317 случаев; из них 27 летальных; 1071 пациент выздоровел; Донецкая область – 842 случая; из них 11 летальных; 502 пациенты выздоровели;

– 842 случая; из них 11 летальных; 502 пациенты выздоровели; Житомирская область – 1691 случай; 35 человек погибли, 1355 выздоровели;

– 1691 случай; 35 человек погибли, 1355 выздоровели; Закарпатская область – 4774 случая; 170 человек умерли, 1835 выздоровели;

– 4774 случая; 170 человек умерли, 1835 выздоровели; Запорожская область – 725 случаев; из них 21 летальный; 576 пациентов выздоровели;

725 случаев; из них 21 летальный; 576 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 3937 случаев; 132 человека погибли, 1443 выздоровели;

область – 3937 случаев; 132 человека погибли, 1443 выздоровели; Кировоградская область – 690 случаев; из них 33 летальных; 626 пациентов выздоровели;

– 690 случаев; из них 33 летальных; 626 пациентов выздоровели; Киев -7525 случаев; 129 человек умерли, 2748 выздоровели;

-7525 случаев; 129 человек умерли, 2748 выздоровели; Киевская область – 3461 случай; 59 человек погибли, 2561 выздоровели;

– 3461 случай; 59 человек погибли, 2561 выздоровели; Львовская область – 8702 случая; 227 человек умерли, 1919 выздоровели;

– 8702 случая; 227 человек умерли, 1919 выздоровели; Луганская область – 119 случаев; из них 1 летальный; 87 пациенты выздоровели;

– 119 случаев; из них 1 летальный; 87 пациенты выздоровели; Николаевская область – 539 случаев; из них 12 летальных; 429 пациентов выздоровели;

– 539 случаев; из них 12 летальных; 429 пациентов выздоровели; Одесская область – 2846 случаев; из них 42 летальных; 1228 пациентов выздоровели;

– 2846 случаев; из них 42 летальных; 1228 пациентов выздоровели; Полтавская область – 388 случаев; 14 человек погибли, 319 выздоровели;

– 388 случаев; 14 человек погибли, 319 выздоровели; Ровенская область – 5542 случая; 91 человек умер, 4335 выздоровели;

– 5542 случая; 91 человек умер, 4335 выздоровели; Сумская область – 411 случаев; из них 7 летальных; 329 пациентов выздоровели;

– 411 случаев; из них 7 летальных; 329 пациентов выздоровели; Тернопольская область – 2672 случая; 39 человек погибли, 1697 выздоровели;

– 2672 случая; 39 человек погибли, 1697 выздоровели; Харьковская область – 3342 случая; 121 человек умер, 1880 выздоровели;

– 3342 случая; 121 человек умер, 1880 выздоровели; Херсонская область – 219 случаев; из них 3 летальных; 201 пациент выздоровел;

– 219 случаев; из них 3 летальных; 201 пациент выздоровел; Хмельницкая область – 1037 случаев; из них 23 летальных; 878 пациентов выздоровели;

– 1037 случаев; из них 23 летальных; 878 пациентов выздоровели; Черновицкая область – 5548 случаев; 211 человек умерли, 3959 выздоровели;

– 5548 случаев; 211 человек умерли, 3959 выздоровели; Черкасская область – 897 случаев; 36 человек погибли, 653 выздоровели;

– 897 случаев; 36 человек погибли, 653 выздоровели; Черниговская область – 690 случаев; из них 17 летальных; 438 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 25 июля составляет 26 842. Самое большое количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (261,1) Закарпатской (220,9) областях и Киеве (156,6).

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

За сутки исследовано 14 076 образцов методом ПЦР. Всего проведено 951 082 ПЦР-исследования.