По состоянию на 26 июля в Украине подтверждено 64 849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели, 1 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 920 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265) Закарпатской (223,8) областях и в Киеве (159,8).

На стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 488 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2549 случаев;

Волынская область – 3560 случаев;

Днепропетровская область – 1329 случаев;

Донецкая область – 850 случаев;

Житомирская область – 1709 случаев;

Закарпатская область – 4841 случай;

Запорожская область – 734 случая;

Ивано-Франковская область – 4025 случаев;

Кировоградская область – 693 случая;

Киев – 7620 случаев;

Киевская область – 3503 случая;

Львовская область – 8832 случая;

Луганская область – 120 случаев;

Николаевская область – 546 случаев;

Одесская область – 2907 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ровенская область – 5623 случая;

Сумская область – 430 случаев;

Тернопольская область – 2725 случаев;

Харьковская область – 3381 случай;

Херсонская область – 219 случаев;

Хмельницкая область – 1059 случаев;

Черновицкая область – 5592 случая;

Черкасская область – 897 случаев;

Черниговская область – 711 случаев.

Заболевание было подтверждено у 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследование.