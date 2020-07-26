Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265) Закарпатской (223,8) областях и в Киеве (159,8).
На стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16 760 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 488 пациентов.
Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2549 случаев;
- Волынская область – 3560 случаев;
- Днепропетровская область – 1329 случаев;
- Донецкая область – 850 случаев;
- Житомирская область – 1709 случаев;
- Закарпатская область – 4841 случай;
- Запорожская область – 734 случая;
- Ивано-Франковская область – 4025 случаев;
- Кировоградская область – 693 случая;
- Киев – 7620 случаев;
- Киевская область – 3503 случая;
- Львовская область – 8832 случая;
- Луганская область – 120 случаев;
- Николаевская область – 546 случаев;
- Одесская область – 2907 случаев;
- Полтавская область – 394 случая;
- Ровенская область – 5623 случая;
- Сумская область – 430 случаев;
- Тернопольская область – 2725 случаев;
- Харьковская область – 3381 случай;
- Херсонская область – 219 случаев;
- Хмельницкая область – 1059 случаев;
- Черновицкая область – 5592 случая;
- Черкасская область – 897 случаев;
- Черниговская область – 711 случаев.
Заболевание было подтверждено у 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели.
За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследование.
- Ранее сообщалось, что в Украине потенциально могли заразиться коронавирусом COVID-19 132 тыс. человек.
- В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продолжить адаптивный карантин до 31 августа.