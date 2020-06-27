Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за сутки заболели 948 человек: из них 15 детей и 95 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было выявлено: во Львовской области – 168, м. Киеве – 140, Ровенской области – 111, Закарпатской области – 93.
При этом новых случаев COVID-19 не выявили в Луганской области.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1811 (1158 выздоровели)
- Волынская обл. – 2161 (691 выздоровел)
- Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. – 415 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1371 (741 выздоровел)
- Закарпатская обл. – 2640 (926 выздоровели)
- Запорожская обл. – 565 (417 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2253 (1096 выздоровел)
- м. Киев – 4866 (1490 выздоровели)
- Киевская обл. – 2469 (1279 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 642 (529 выздоровели)
- Луганская обл. – 76 (58 выздоровели)
- Львовская обл. – 5004 (737 выздоровели)
- Николаевская обл. – 392 (281 выздоровел)
- Одесская обл. – 1567 (725 выздоровели)
- Полтавская обл. – 309 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3475 (1705 выздоровели)
- Сумская обл. – 287 (209 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1876 (1124 выздоровели)
- Харьковская обл. – 2046 (1030 выздоровели)
- Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 777 (536 выздоровели)
- Черкасская обл. – 635 (451 выздоровел)
- Черновицкая обл. – 4631 (1853 выздоровели)
- Черниговская обл. – 519 (145 выздоровели).
В общем заболевания подтверждено в 3086 детей и 6515 медиков, из них 3984 медработников выздоровели. В госпитализации нуждались 11 243 человека, подключенные к аппарату ИВЛ – 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 87 больных.
По состоянию на 27.06 занято 4297 коек, выделенных для больных COVID-19. 30 822 больных находились на амбулаторном лечении.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 631 966, методом ИФА – 190 344.
- В 13 областях Украины могут усилить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
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