В Украине по состоянию на субботу, 27 июня, подтверждено 42 065 случаев COVID-19, из них 18 701 выздоровел, 1110 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 948 человек: из них 15 детей и 95 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было выявлено: во Львовской области – 168, м. Киеве – 140, Ровенской области – 111, Закарпатской области – 93.

При этом новых случаев COVID-19 не выявили в Луганской области.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1811 (1158 выздоровели)

Волынская обл. – 2161 (691 выздоровел)

Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. – 415 (163 выздоровели)

Житомирская обл. – 1371 (741 выздоровел)

Закарпатская обл. – 2640 (926 выздоровели)

Запорожская обл. – 565 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2253 (1096 выздоровел)

м. Киев – 4866 (1490 выздоровели)

Киевская обл. – 2469 (1279 выздоровели)

Кировоградская обл. – 642 (529 выздоровели)

Луганская обл. – 76 (58 выздоровели)

Львовская обл. – 5004 (737 выздоровели)

Николаевская обл. – 392 (281 выздоровел)

Одесская обл. – 1567 (725 выздоровели)

Полтавская обл. – 309 (268 выздоровели)

Ровенская обл. – 3475 (1705 выздоровели)

Сумская обл. – 287 (209 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1876 (1124 выздоровели)

Харьковская обл. – 2046 (1030 выздоровели)

Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 777 (536 выздоровели)

Черкасская обл. – 635 (451 выздоровел)

Черновицкая обл. – 4631 (1853 выздоровели)

Черниговская обл. – 519 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтверждено в 3086 детей и 6515 медиков, из них 3984 медработников выздоровели. В госпитализации нуждались 11 243 человека, подключенные к аппарату ИВЛ – 386 пациентов. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 87 больных.

По состоянию на 27.06 занято 4297 коек, выделенных для больных COVID-19. 30 822 больных находились на амбулаторном лечении.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 631 966, методом ИФА – 190 344.