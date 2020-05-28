В Украине за минувшие сутки резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 477 человек: из них 32 ребенка и 104 медика. Накануне же сообщалось о 321 случае заболевания в течение суток.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Ровенской области (74), Львовской области (70), Черновицкой области (57), Киеве (54).

При этом новых случаев не выявили в Луганской, Сумской и Херсонской областях.

В течение суток скончались еще 11 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 669 человек, в том числе 32 медика. Выздоровели за сутки еще 444 пациента. В общем 8439 пациентов преодолели COVID-19 (в том числе 2089 медработников и 555 детей).

За все время эпидемии в Украине заболели 22 тысячи 382 человека: в том числе 1627 детей и 4345 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 322 тыс. 746 образцов методом ПЦР (10 тыс. 298 исследований за минувшие сутки).

Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких во время вспышки были подключены 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 947 случаев заражения; с начала вспышки 16 человек скончались, 534 выздоровели;

• Волынская область – 851 случай COVID-19; 25 человек скончались, 224 выздоровели;

• Днепропетровская область – 920 случаев; из них 19 летальных; 244 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 158 случаев заболевания; из них 4 летальных; 80 человек выздоровели;

• Житомирская область – 673 случая; 14 человек скончались, 389 выздоровели;

• Закарпатская область – 1124 случая COVID-19; 27 человек скончались, 374 выздоровели;

• Запорожская область – 425 случаев коронавируса; из них 13 летальных; 238 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1339 случаев COVID-19; 75 человек скончались, 756 выздоровели;

• город Киев – 2793 случая заражения; 64 человека скончались, 506 выздоровели;

• Киевская область – 1517 случаев; из них 30 летальных; 358 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 495 случаев COVID-19; 24 человека скончались, 384 выздоровели;

• Луганская область – 45 случаев; 36 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 1513 случаев; 48 человек скончались, 335 выздоровели;

• Николаевская область – 282 случая COVID-19; з них 7 летальных; 139 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 861 случай коронавируса; 14 человек скончались, 161 выздоровел;

• Полтавская область – 268 случаев заражения; 13 человек скончались, 243 выздоровели;

• Ровенская область – 1588 случаев заболевания; 35 человек скончались, 725 выздоровели;

• Сумская область – 166 случаев COVID-19; из них 14 летальных; 138 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1131 случай заражения; 26 человек скончались, 824 выздоровели;

• Харьковская область – 981 случай COVID-19; из них 42 летальных; 224 пациента выздоровели;

• Херсонская область – 177 случаев; из них 3 летальных; 155 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 386 случаев заражения; 10 человек скончались, 157 выздоровели;

• Черкасская область – 401 случай COVID-19; 16 человек скончались, 294 выздоровели;

• Черновицкая область – 3201 случай COVID-19; 134 человека скончались, 867 выздоровели;

• Черниговская область – 140 случаев коронавируса; из них 6 летальных; 54 пациента выздоровели.