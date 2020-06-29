В Украине по состоянию на 29 июня подтверждено 43 628 случаев COVID-19, из них 19 027 выздоровели, 1147 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 649 150, методом ИФА – 198 323.

Количество активных больных по состоянию на 28.06 составляет 23454 человека.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 644 лица, подключенные к аппарату ИВЛ – 393 пациента.

Заболели 3 175 детей и 6 665 медиков, из них 4 015 медработников выздоровели.

31 984 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено: