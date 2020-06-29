Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 649 150, методом ИФА – 198 323.

Количество активных больных по состоянию на 28.06 составляет 23454 человека.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11 644 лица, подключенные к аппарату ИВЛ – 393 пациента.
Заболели 3 175 детей и 6 665 медиков, из них 4 015 медработников выздоровели.

31 984 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая область – 1846 (1179 выздоровели)
  • Волынская область – 2312 (693 выздоровели)
  • Днепропетровская область – 1087 (913 выздоровели)
  • Донецкая область – 481 (163 выздоровели)
  • Житомирская область – 1404 (746 выздоровели)
  • Закарпатская область – 2792 (943 выздоровели)
  • Запорожская область – 570 (418 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область – 2350 (1096 выздоровел)
  • Киев – 4980 (1552 выздоровели)
  • Киевская область – 2546 (1318 выздоровели)
  • Кировоградская область – 646 (535 выздоровели)
  • Луганская область – 80 (58 выздоровели)
  • Львовская область – 5292 (741 выздоровел)
  • Николаевская область – 442 (281 выздоровел)
  • Одесская область – 1632 (736 выздоровели)
  • Полтавская область – 312 (268 выздоровели)
  • Ровенская область – 3638 (1752 выздоровели)
  • Сумская область – 296 (219 выздоровели)
  • Тернопольская область – 1913 (1139 выздоровели)
  • Харьковская область – 2098 (1070 выздоровели)
  • Херсонская область – 191 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая область – 798 (543 выздоровели)
  • Черкасская область – 642 (454 выздоровели)
  • Черновицкая область – 4745 (1889 выздоровели)
  • Черниговская область – 535 (145 выздоровели).