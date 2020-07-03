Covid-19 Украина

обновлено 03.07.2020 в 14:02

Всего:

46763(+876)

Болеют:

24993(+876)

Выздоровели:

20558(+505)

Умерло:

1212(+27)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 3 июля

 В Украине по состоянию на 3 июля подтверждено 46 763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли.

Пятница, 3 июля 2020, 15:08

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 876 человек: из них 74 ребенка и 46 медиков.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 153, Киеве – 105, Ровенской области – 73, Закарпатской области 80, Волынской области – 63.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая область – 1915 случаев заражения, 30 из которых летальные; 1266 человек выздоровели;
  • Волынская область – 2571 случай коронавируса; 63 человека погибли, 783 выздоровели;
  • Днепропетровская область – 1103 случая COVID-19; 23 человека погибли, 935 выздоровели;
  • Донецкая область – 599 случаев, 9 из которых летальные; 170 пациентов выздоровели;
  • Житомирская область – 1435 случаев, 30 из которых летальные; 897 пациентов выздоровели;
  • Закарпатская область – 3126 случаев заражения; 102 человека погибли, 987 выздоровели;
  • Запорожская область – 579 случаев, 17 из которых летальные; 442 пациента выздоровели;
  • Ивано-Франковская область 2544 случаев; 103 человека погибли, 1108 выздоровели;
  • Киев – 5347 случаев коронавируса; 112 человек умерли, 1733 выздоровели;
  • Киевская область – 2702 случая; 51 человек умер, 1403 выздоровели;
  • Кировоградская область – 653 случая, 31 из которых летальный, 553 пациенты выздоровели;
  • Львовская область – 5883 случая заражения; 157 человек умерли, 873 выздоровели;
  • Луганская область – 84 случая COVID-19; 60 пациентов выздоровели;
  • Николаевская область – 450 случаев заражения, 10 из них летальные; 288 пациентов выздоровели;
  • Одесская область – 1792 случая, из которых 24 летальных; 787 пациентов выздоровели;
  • Полтавская область – 322 случая коронавируса; 13 человек погибли, 274 выздоровели;
  • Ровненская область – 3950 случаев; 74 человек умерли, 1929 выздоровели;
  • Сумская область – 304 случая, из них 5 летальных; 240 человек выздоровели;
  • Тернопольская область – 1990 случаев заболевания; 29 человек погибли, 1214 выздоровели;
  • Харьковская область – 2255 случаев, из них 87 летальных; 1167 пациентов выздоровели;
  • Херсонская область – 195 случаев COVID-19; 3 человека погибли, 179 выздоровели;
  • Хмельницкая область – 822 случая заболевания, из них 19 летальных; 572 пациенты выздоровели;
  • Черкасская область – 653 случая; 26 человек погибли, 505 выздоровели;
  • Черновицкая область – 4935 случаев COVID-19; 183 человек умерли, 2048 выздоровели;
  • Черниговская область – 554 случая, из которых 11 летальных; 145 пациентов выздоровели.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.07 составляет 24 993 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (300), Львовской (193,3) и Ровенской (168,9) областях.

Сейчас госпитализированы 4390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человека, в подключении к аппарату ИВЛ – 403 пациента.

Заболевания подтверждено в 3382 детей и 6874 медиков, из них 4243 медработники выздоровели.

34 300 больных находились на амбулаторном лечении.

  • Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
  • Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.

 

Теги: Коронавирус, Украина, области, статистика

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