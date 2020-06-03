Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 3 июня.
Так, за сутки заболели 483 человека: из них 44 ребенка и 103 медика.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (96), Ровенской области (50) и Киеве (62).
За сутки скончались еще 8 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 735 человек (среди них 37 медиков).
В то же время выздоровели еще 362 пациента. В общем с начала вспышки преодолели коронавирус 10 тыс. 440 человек (в том числе 2500 медработников и 718 детей).
За все время эпидемии в Украине заболели 24 тыс. 823 человека: в том числе 1791 ребенок и 4785 медиков.
Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика.
К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.
Всего в Украине исследовано на коронавирус 381 тыс. 552 образца методом ПЦР и 21 тыс. 931 образец – методом ИФА (на антитела к COVID-19).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 1050 случаев заражения; из них 16 летальных; 657 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 959 случаев коронавируса; 27 человек скончались, 278 выздоровели;
• Днепропетровская область – 950 случаев COVID-19; из них 21 летальный; 267 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 166 случаев; из них 5 летальных; 97 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 780 случаев; 14 человек скончались, 472 выздоровели;
• Закарпатская область – 1236 случаев COVID-19; 28 человек скончались, 434 выздоровели;
• Запорожская область – 463 случая заражения; из них 13 летальных; 258 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 1465 случаев; 83 человека скончались, 862 выздоровели;
• город Киев – 3133 случая COVID-19; 69 человек скончались, 756 выздоровели;
• Киевская область – 1652 случая заболевания; 36 человек скончались, 418 выздоровели;
• Кировоградская область – 523 случая заражения; из них 26 летальных; 403 пациента выздоровели;
• Луганская область – 49 случаев COVID-19; 40 пациентов выздоровели;
• Львовская область – 1830 случаев коронавируса; 59 человек скончались, 457 выздоровели;
• Николаевская область – 295 случаев; из них 7 летальных; 182 пациента выздоровели;
• Одесская область – 913 случаев COVID-19; из них 17 летальных; 231 пациент выздоровел;
• Полтавская область – 272 случая заболевания; 13 человек скончались, 253 выздоровели;
• Ровенская область – 1873 случая заражения; 40 человек скончались, 993 выздоровели;
• Сумская область – 174 случая; из них 4 летальных; 147 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 1200 случаев COVID-19; 26 человек скончались, 948 выздоровели;
• Харьковская область – 1131 случай COVID-19; 48 человек скончались, 467 выздоровели;
• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 161 пациент выздоровел;
• Хмельницкая область – 469 случаев; 11 человек скончались, 259 выздоровели;
• Черкасская область – 416 случаев заражения; из них 16 летальных; 320 пациентов выздоровели;
• Черновицкая область – 3442 случая заболевания; 147 человек скончались, 1017 выздоровели;
• Черниговская область – 203 случая COVID-19; из них 6 летальных; 63 пациента выздоровели.
По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения.
Показатель летальности – 3 % (для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составлял 2,5 %).
Прирост подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущим днем составил +3,5 %.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений.