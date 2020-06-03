За минувшие сутки новые случаи коронавируса COVID-19 были обнаружены во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 3 июня.

Так, за сутки заболели 483 человека: из них 44 ребенка и 103 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (96), Ровенской области (50) и Киеве (62).

За сутки скончались еще 8 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 735 человек (среди них 37 медиков). В то же время выздоровели еще 362 пациента. В общем с начала вспышки преодолели коронавирус 10 тыс. 440 человек (в том числе 2500 медработников и 718 детей).

За все время эпидемии в Украине заболели 24 тыс. 823 человека: в том числе 1791 ребенок и 4785 медиков.

Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 381 тыс. 552 образца методом ПЦР и 21 тыс. 931 образец – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1050 случаев заражения; из них 16 летальных; 657 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 959 случаев коронавируса; 27 человек скончались, 278 выздоровели;

• Днепропетровская область – 950 случаев COVID-19; из них 21 летальный; 267 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 166 случаев; из них 5 летальных; 97 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 780 случаев; 14 человек скончались, 472 выздоровели;

• Закарпатская область – 1236 случаев COVID-19; 28 человек скончались, 434 выздоровели;

• Запорожская область – 463 случая заражения; из них 13 летальных; 258 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1465 случаев; 83 человека скончались, 862 выздоровели;

• город Киев – 3133 случая COVID-19; 69 человек скончались, 756 выздоровели;

• Киевская область – 1652 случая заболевания; 36 человек скончались, 418 выздоровели;

• Кировоградская область – 523 случая заражения; из них 26 летальных; 403 пациента выздоровели;

• Луганская область – 49 случаев COVID-19; 40 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 1830 случаев коронавируса; 59 человек скончались, 457 выздоровели;

• Николаевская область – 295 случаев; из них 7 летальных; 182 пациента выздоровели;

• Одесская область – 913 случаев COVID-19; из них 17 летальных; 231 пациент выздоровел;

• Полтавская область – 272 случая заболевания; 13 человек скончались, 253 выздоровели;

• Ровенская область – 1873 случая заражения; 40 человек скончались, 993 выздоровели;

• Сумская область – 174 случая; из них 4 летальных; 147 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1200 случаев COVID-19; 26 человек скончались, 948 выздоровели;

• Харьковская область – 1131 случай COVID-19; 48 человек скончались, 467 выздоровели;

• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 161 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 469 случаев; 11 человек скончались, 259 выздоровели;

• Черкасская область – 416 случаев заражения; из них 16 летальных; 320 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 3442 случая заболевания; 147 человек скончались, 1017 выздоровели;

• Черниговская область – 203 случая COVID-19; из них 6 летальных; 63 пациента выздоровели.

По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения.

Показатель летальности – 3 % (для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составлял 2,5 %).

Прирост подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущим днем составил +3,5 %.