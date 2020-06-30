Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 63 ребенка и 56 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 143, Закарпатской области – 97 и Ровенской области – 74.

Новых случаев COVID-19 за сутки не обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1864 (1179 выздоровели)
  • Волынская обл. – 2368 (694 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 481 (163 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 1404 (746 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 2889 (943 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 572 (418 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 2395 (1098 выздоровели)
  • м. Киев – 5037 (1563 выздоровели)
  • Киевская обл. – 2546 (1332 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 646 (536 выздоровели)
  • Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)
  • Львовская обл. – 5435 (747 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 444 (281 выздоровел)
  • Одесская обл. – 1698 (736 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 314 (268 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 3712 (1769 выздоровели)
  • Сумская обл. – 297 (222 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1919 (1140 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 2134 (1086 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 803 (544 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 642 (458 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 4801 (1900 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 536 (145 выздоровели).

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 393 пациента.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 656 122, методом ИФА – 202 618.

 