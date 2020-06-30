В Украине по состоянию на 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1159 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 63 ребенка и 56 медработников.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 143, Закарпатской области – 97 и Ровенской области – 74.

Новых случаев COVID-19 за сутки не обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1864 (1179 выздоровели)

Волынская обл. – 2368 (694 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. – 481 (163 выздоровели)

Житомирская обл. – 1404 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2889 (943 выздоровели)

Запорожская обл. – 572 (418 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2395 (1098 выздоровели)

м. Киев – 5037 (1563 выздоровели)

Киевская обл. – 2546 (1332 выздоровели)

Кировоградская обл. – 646 (536 выздоровели)

Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. – 5435 (747 выздоровели)

Николаевская обл. – 444 (281 выздоровел)

Одесская обл. – 1698 (736 выздоровели)

Полтавская обл. – 314 (268 выздоровели)

Ровенская обл. – 3712 (1769 выздоровели)

Сумская обл. – 297 (222 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1919 (1140 выздоровели)

Харьковская обл. – 2134 (1086 выздоровели)

Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 803 (544 выздоровели)

Черкасская обл. – 642 (458 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4801 (1900 выздоровели)

Черниговская обл. – 536 (145 выздоровели).

Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 393 пациента.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 656 122, методом ИФА – 202 618.