Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за минувшие сутки заболели 1109 человек, из них 63 ребенка и 56 медработников.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 143, Закарпатской области – 97 и Ровенской области – 74.
Новых случаев COVID-19 за сутки не обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1864 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. – 2368 (694 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. – 481 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1404 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 2889 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. – 572 (418 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2395 (1098 выздоровели)
- м. Киев – 5037 (1563 выздоровели)
- Киевская обл. – 2546 (1332 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 646 (536 выздоровели)
- Луганская обл. – 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. – 5435 (747 выздоровели)
- Николаевская обл. – 444 (281 выздоровел)
- Одесская обл. – 1698 (736 выздоровели)
- Полтавская обл. – 314 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3712 (1769 выздоровели)
- Сумская обл. – 297 (222 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1919 (1140 выздоровели)
- Харьковская обл. – 2134 (1086 выздоровели)
- Херсонская обл. – 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 803 (544 выздоровели)
- Черкасская обл. – 642 (458 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4801 (1900 выздоровели)
- Черниговская обл. – 536 (145 выздоровели).
Количество активных больных по состоянию на 30.06 составляет 24 060 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.
Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 393 пациента.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 656 122, методом ИФА – 202 618.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.