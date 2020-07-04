В Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 21 115 выздоровели, 1227 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за последние сутки обнаружили 914 новых случаев: из них 74 ребенка и 63 медики.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 176, Киеве – 118, Волынской области – 92, Ровенской области – 91, Закарпатской области -88.

Новых случаев COVID-19 не обнаружено в Донецкой, Полтавской и Луганской областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. – 2663 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. – 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. – 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. – 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2598 (1129 выздоровели)

м. Киев – 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. – 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. – 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. – 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. – 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. – 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. – 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. – 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. – 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. – 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. – 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. – 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. – 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. – 560 (145 выздоровели).

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.

35018 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.