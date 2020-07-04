Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за последние сутки обнаружили 914 новых случаев: из них 74 ребенка и 63 медики.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 176, Киеве – 118, Волынской области – 92, Ровенской области – 91, Закарпатской области -88.
Новых случаев COVID-19 не обнаружено в Донецкой, Полтавской и Луганской областях.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1936 (1296 выздоровели)
- Волынская обл. – 2663 (801 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1110 (959 выздоровели)
- Донецкая обл. – 599 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1447 (950 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 3214 (999 выздоровели)
- Запорожская обл. – 588 (444 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2598 (1129 выздоровели)
- м. Киев – 5465 (1769 выздоровели)
- Киевская обл. – 2747 (1503 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 657 (559 выздоровели)
- Луганская обл. – 84 (61 выздоровел)
- Львовская обл. – 6059 (890 выздоровели)
- Николаевская обл. – 455 (293 выздоровели)
- Одесская обл. – 1835 (822 выздоровели)
- Полтавская обл. – 322 (274 выздоровели)
- Ровенская обл. – 4041 (2016 выздоровели)
- Сумская обл. – 308 (247 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 2025 (1230 выздоровели)
- Харьковская обл. – 2311 (1188 выздоровели)
- Херсонская обл. – 196 (181 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 828 (589 выздоровели)
- Черкасская обл. – 657 (517 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4972 (2120 выздоровели)
- Черниговская обл. – 560 (145 выздоровели).
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.
Сейчас госпитализированы 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 659 человек, в подключение к аппарату ИВЛ – 408 пациентов.
Заболевания подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.
35018 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705 836 образцов и ИФА 262 527 образцов.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.