Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 3 июня.
Так, за сутки заболели 588 человек: из них 38 детей и 103 медика. Это самый высокий суточный показатель заражений с начала вспышки в Украине.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (85), Житомирской области (53) и в Киеве (77).
При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.
За сутки скончались еще 12 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 747 человек (в том числе 38 медиков).
При этом за сутки выздоровели 602 пациента (это рекордное количество). С начала вспышки преодолели коронавирус 11 тыс. 42 пациента: в том числе 2634 медработника и 784 ребенка.
За все время эпидемии в Украине заболели 25 тыс. 411 человек (из них 1829 детей и 4888 медиков).
Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медика.
К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.
Всего в Украине исследовано на коронавирус 392 тыс. 316 образцов методом ПЦР и 29 тыс. 533 образца – методом ИФА (на антитела к COVID-19).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 1077 случаев заражения; из них 16 летальных; 677 пациентов выздоровели;
• Волынская область – 986 случаев коронавируса; 29 человек скончались, 294 выздоровели;
• Днепропетровская область – 957 случаев; из них 21 летальный; 349 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 174 случая COVID-19; из них 5 летальных; 109 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 833 случая заражения; 14 человек скончались, 474 выздоровели;
• Закарпатская область – 1257 случаев коронавируса; 28 человек скончались, 524 выздоровели;
• Запорожская область – 469 случаев COVID-19; из них 14 летальных; 269 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 1491 случай COVID-19; 84 человека скончались, 887 выздоровели;
• город Киев – 3210 случаев; из них 69 летальных; 849 пациентов выздоровели;
• Киевская область – 1673 случая COVID-19; 37 человек скончались, 472 выздоровели;
• Кировоградская область – 526 случаев заболевания; 26 человек скончались, 409 выздоровели;
• Луганская область – 51 случай COVID-19; 41 пациент выздоровел;
• Львовская область – 1915 случаев; 62 человека скончались, 490 выздоровели;
• Николаевская область – 295 случаев заражения; из них 7 летальных; 182 пациента выздоровели;
• Одесская область – 933 случая коронавируса; 18 человек скончались, 290 выздоровели;
• Полтавская область – 272 случая COVID-19; из них 13 летальных; 253 пациента выздоровели;
• Ровенская область – 1905 случаев заражения; 40 человек скончались, 1019 выздоровели;
• Сумская область – 177 случаев; из них 4 летальных; 147 пациентов выздоровели;
• Тернопольская область – 1220 случаев COVID-19; 26 человек скончались, 958 выздоровели;
• Харьковская область – 1166 случаев; из них 49 летальных; 471 пациент выздоровел;
• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 161 человек выздоровел;
• Хмельницкая область – 497 случаев COVID-19; 11 человек скончались, 276 выздоровели;
• Черкасская область – 429 случаев заболевания; 16 человек скончались, 327 выздоровели;
• Черновицкая область – 3481 случай COVID-19; 148 человек скончались, 1051 выздоровел;
• Черниговская область – 238 случаев; из них 7 летальных; 63 пациента выздоровели.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.