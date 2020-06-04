По состоянию на 4 июня количество случаев коронавируса COVID-19 в Украине превысило 25 тысяч. При этом за последние сутки был установлен антирекорд по числу новых заболевших.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по состоянию на 3 июня.

Так, за сутки заболели 588 человек: из них 38 детей и 103 медика. Это самый высокий суточный показатель заражений с начала вспышки в Украине.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (85), Житомирской области (53) и в Киеве (77).

При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

За сутки скончались еще 12 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 747 человек (в том числе 38 медиков). При этом за сутки выздоровели 602 пациента (это рекордное количество). С начала вспышки преодолели коронавирус 11 тыс. 42 пациента: в том числе 2634 медработника и 784 ребенка.

За все время эпидемии в Украине заболели 25 тыс. 411 человек (из них 1829 детей и 4888 медиков).

Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей и 923 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 392 тыс. 316 образцов методом ПЦР и 29 тыс. 533 образца – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1077 случаев заражения; из них 16 летальных; 677 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 986 случаев коронавируса; 29 человек скончались, 294 выздоровели;

• Днепропетровская область – 957 случаев; из них 21 летальный; 349 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 174 случая COVID-19; из них 5 летальных; 109 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 833 случая заражения; 14 человек скончались, 474 выздоровели;

• Закарпатская область – 1257 случаев коронавируса; 28 человек скончались, 524 выздоровели;

• Запорожская область – 469 случаев COVID-19; из них 14 летальных; 269 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1491 случай COVID-19; 84 человека скончались, 887 выздоровели;

• город Киев – 3210 случаев; из них 69 летальных; 849 пациентов выздоровели;

• Киевская область – 1673 случая COVID-19; 37 человек скончались, 472 выздоровели;

• Кировоградская область – 526 случаев заболевания; 26 человек скончались, 409 выздоровели;

• Луганская область – 51 случай COVID-19; 41 пациент выздоровел;

• Львовская область – 1915 случаев; 62 человека скончались, 490 выздоровели;

• Николаевская область – 295 случаев заражения; из них 7 летальных; 182 пациента выздоровели;

• Одесская область – 933 случая коронавируса; 18 человек скончались, 290 выздоровели;

• Полтавская область – 272 случая COVID-19; из них 13 летальных; 253 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 1905 случаев заражения; 40 человек скончались, 1019 выздоровели;

• Сумская область – 177 случаев; из них 4 летальных; 147 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1220 случаев COVID-19; 26 человек скончались, 958 выздоровели;

• Харьковская область – 1166 случаев; из них 49 летальных; 471 пациент выздоровел;

• Херсонская область – 179 случаев; из них 3 летальных; 161 человек выздоровел;

• Хмельницкая область – 497 случаев COVID-19; 11 человек скончались, 276 выздоровели;

• Черкасская область – 429 случаев заболевания; 16 человек скончались, 327 выздоровели;

• Черновицкая область – 3481 случай COVID-19; 148 человек скончались, 1051 выздоровел;

• Черниговская область – 238 случаев; из них 7 летальных; 63 пациента выздоровели.