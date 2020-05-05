В Украине по состоянию на 5 мая впервые за последние две недели уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки подтверждено 366 новых случаев коронавируса: в частности, заболели 26 детей и 92 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Черновицкой области (61), в Одесской области (42) и в Киеве (48).

Как сообщил сегодня на совещании в Офисе президента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в нашей стране по состоянию на 5 мая зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5 %.

Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки стали здоровыми 256 человек, а заражение обнаружили у 366.

В течение суток скончались еще 13 человек. Количество летальных случаев возросло с 303 до 316 (из них 18 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %). В общей сложности заболевание преодолели уже 1875 пациентов, из них 424 медработника (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 12 тысяч 697 человек: из них 881 ребенок и 2479 медиков.

В Украине уже исследовано на коронавирус 139 тыс. 759 образцов (5307 исследований за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 454 случая заражения; из них 5 летальные; 216 человек выздоровели;

• Волынская область – 343 случая СOVID-19; 7 человек скончались, 88 выздоровели;

• Днепропетровская область – 478 случаев заболевания; 4 из них летальные; 70 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 83 случая, 3 из них летальные; 13 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 448 случаев СOVID-19; 10 человек скончались, 31 выздоровел;

• Закарпатская область – 546 случаев заболевания; 12 человек скончались, 65 выздоровели;

• Запорожская область – 287 случаев, 5 из них летальные; 86 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1015 случаев заражения; 57 человек скончались, 91 выздоровел;

• город Киев – 1583 случаев СOVID-19; 28 человек скончались, 91 выздоровел;

• Киевская область – 866 случаев заражения; 17 человек скончались, 85 выздоровели;

• Кировоградская область – 401 случай коронавируса, из них 19 летальные; 154 пациента выздоровели;

• Львовская область – 514 случаев заражения; 16 человек скончались, 106 выздоровели;

• Луганская область – 38 случаев, из них 7 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 163 случая; 4 человека скончались, 18 выздоровели;

• Одесская область – 469 случаев СOVID-19; из них 3 летальные; 18 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 231 случай заражения; 8 человек скончались, 36 выздоровели;

• Ровенская область – 779 случаев СOVID-19; 12 человек скончались, 91 выздоровел;

• Сумская область – 112 случаев СOVID-19; из них 4 летальные; 63 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 923 случая коронавируса; 15 человек скончались, 172 выздоровели;

• Харьковская область – 377 случаев заболевания; 10 человек скончались, 36 выздоровели;

• Херсонская область – 142 случая СOVID-19; из них 2 летальные; 57 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 119 случаев заболевания; из них 6 летальные; 28 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 314 случаев СOVID-19; 9 человек скончались; 69 выздоровели;

• Черновицкая область – 1948 случаев заражения; 55 человек скончались, 175 выздоровели;

• Черниговская область – 64 случая СOVID-19; 5 человек скончались, 9 выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник.

Всего нуждались в госпитализации 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких были подключены 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.