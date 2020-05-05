Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за сутки подтверждено 366 новых случаев коронавируса: в частности, заболели 26 детей и 92 медика.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Черновицкой области (61), в Одесской области (42) и в Киеве (48).
Как сообщил сегодня на совещании в Офисе президента премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в нашей стране по состоянию на 5 мая зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19, относительно общего количества активных больных – 3,5 %.
Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки стали здоровыми 256 человек, а заражение обнаружили у 366.
В течение суток скончались еще 13 человек. Количество летальных случаев возросло с 303 до 316 (из них 18 медработников). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).
В общей сложности заболевание преодолели уже 1875 пациентов, из них 424 медработника (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).
За все время эпидемии в Украине заболели 12 тысяч 697 человек: из них 881 ребенок и 2479 медиков.
В Украине уже исследовано на коронавирус 139 тыс. 759 образцов (5307 исследований за последние сутки).
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 454 случая заражения; из них 5 летальные; 216 человек выздоровели;
• Волынская область – 343 случая СOVID-19; 7 человек скончались, 88 выздоровели;
• Днепропетровская область – 478 случаев заболевания; 4 из них летальные; 70 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 83 случая, 3 из них летальные; 13 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 448 случаев СOVID-19; 10 человек скончались, 31 выздоровел;
• Закарпатская область – 546 случаев заболевания; 12 человек скончались, 65 выздоровели;
• Запорожская область – 287 случаев, 5 из них летальные; 86 пациентов выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 1015 случаев заражения; 57 человек скончались, 91 выздоровел;
• город Киев – 1583 случаев СOVID-19; 28 человек скончались, 91 выздоровел;
• Киевская область – 866 случаев заражения; 17 человек скончались, 85 выздоровели;
• Кировоградская область – 401 случай коронавируса, из них 19 летальные; 154 пациента выздоровели;
• Львовская область – 514 случаев заражения; 16 человек скончались, 106 выздоровели;
• Луганская область – 38 случаев, из них 7 пациентов выздоровели;
• Николаевская область – 163 случая; 4 человека скончались, 18 выздоровели;
• Одесская область – 469 случаев СOVID-19; из них 3 летальные; 18 пациентов выздоровели;
• Полтавская область – 231 случай заражения; 8 человек скончались, 36 выздоровели;
• Ровенская область – 779 случаев СOVID-19; 12 человек скончались, 91 выздоровел;
• Сумская область – 112 случаев СOVID-19; из них 4 летальные; 63 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 923 случая коронавируса; 15 человек скончались, 172 выздоровели;
• Харьковская область – 377 случаев заболевания; 10 человек скончались, 36 выздоровели;
• Херсонская область – 142 случая СOVID-19; из них 2 летальные; 57 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 119 случаев заболевания; из них 6 летальные; 28 пациентов выздоровели;
• Черкасская область – 314 случаев СOVID-19; 9 человек скончались; 69 выздоровели;
• Черновицкая область – 1948 случаев заражения; 55 человек скончались, 175 выздоровели;
• Черниговская область – 64 случая СOVID-19; 5 человек скончались, 9 выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник.
Всего нуждались в госпитализации 3762 человека, из них 157 детей и 418 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких были подключены 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.